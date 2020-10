AL COVID HOSPITAL SONO RICOVERATI DUE MALATI IN GRAVI CONDIZIONI

L'EPIDEMIA

ANCONA Sono arrivati a 282 i ricoveri nelle strutture ospedaliere delle Marche di pazienti risultati positivi al Coronavirus: 32 sono in terapia intensiva e due di questi si trovano al Covid hospital di Civitanova. L'astronave di Bertolaso attualmente ospita 11 degenti nei due moduli aperti in questa prima fase pandemica, per cercare di liberare dalla pressione i nosocomi. Una situazione delicatissima che va gestita senza tralasciare nemmeno un particolare, perché la situazione potrebbe sfuggire di mano.

Il report

I numeri forniti dal servizio sanitario in queste settimane fanno capire quanto il virus stia viaggiando velocemente: negli ultimi sette giorni in tutta la regione si sono ammalati 2.764 marchigiani e sono state registrate 11 vittime. Ieri è deceduta una signora di 85 che era ricoverata a San Benedetto, stroncata dal Coronavirus che non risparmia le persone fragili con patologie pregresse. Sono 201 i ricoverati nei reparti degli ospedali marchigiani e 49 i casi trattati nelle terapie semi-intensive. Ieri sono stati segnalati 351 positivi su 1.731 tamponi testati nel percorso nuove diagnosi e la provincia di Ancona continua ad essere la più colpita con 125 casi, poi ce ne sono 70 in provincia di Macerata, 52 in provincia di Fermo, 44 in provincia di Pesaro Urbino, 41 in provincia di Ascoli Piceno e 19 fuori regione. Questi casi comprendono soggetti sintomatici (44 casi rilevati), contatti in setting domestico (105), contatti stretti di casi positivi (102), 5 casi registrati nel setting lavorativo, contatti in ambiente di vita/divertimento (9), 4 casi rilevati nel setting assistenziale, contatti in setting scolastico/formativo (12), 4 casi riscontrati nello screening realizzato in ambito sanitario e 1 rientro dal Bangladesh. Di 65 casi si stanno effettuando le indagini epidemiologiche. Sono saliti da 278 a 282 (+4) i ricoverati negli ospedali marchigiani nelle ultime 24 ore: 32 i pazienti in terapia intensiva (+4), secondo i dati del Servizio Sanità della Regione: 17 presso l'azienda Ospedali Riuniti di Ancona (tra cui un caso in terapia intensiva neonatale al Salesi), 6 a San Benedetto del Tronto, 2 al Covid Hospital di Civitanova Marche, 7 a Marche Nord. Di nuovo in crescita i degenti in semi intensiva, che ora sono 49, tra cui 9 al Covid Hospital di Civitanova Marche.

In isolamento

Prosegue anche l'aumento dei positivi in isolamento domiciliare da 3.947 a 4.244. Il totale degli attualmente positivi (ricoverati più isolati) sale a 4.526. I 201 pazienti in reparti non intensivi sono sparsi un po' in tutte le Marche: Torrette di Ancona (55), Marche Nord (21), Inrca di Ancona), 15), poi Senigallia, Jesi (27), Fermo (30), l'ospedale di Civitanova Marche, Macerata, Fabriano, Ascoli Piceno. Sono 64 (8) gli ospiti di strutture territoriali: le Rsa di Campofilone, Chiaravalle, Galantara. Sono 8.800 le persone in quarantena per contatti con i contagiati: 1.294 con sintomi, 351 operatori sanitari. I dimessi/guariti dall'inizio dell'emergenza sono 6.875, il totale dei casi positivi da inizio pandemia 12.409.

Maria Teresa Bianciardi

