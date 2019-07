CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet Scopri la promo

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Al Cavalluccio la tromba d'aria ha sbriciolato un parapetto in muratura, oltre a far volare in mare gli ombrelloni. «Speriamo di riaprire quanto prima, ma i danni sono ingenti e reperire le attrezzature non è semplice», spiega Luciano Giampieri che gestisce l'attività da 60 anni. Flagellato dalla tempesta anche il Corallo, dove almeno lo stabile ha retto: la spiaggia, invece, è una montagna di detriti. «L'obiettivo è salvare la stagione - sottolinea Enrico Vaccarini - ma le associazioni e le istituzioni devono darci una mano». Prima...