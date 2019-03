CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Agostina Riccioluti ha 84 anni e non si lamenta: vive di routine e neanche male. Con la pelle solcata dal tempo che passa, sussurra: «A me va bene così. Gli stranieri? Non danno fastidio, anche all'ultimo piano dove sto io ce ne sono una decina, sotto addirittura 15». Qui sono inutili i campanelli perché non troverai mai tutti i nomi di chi abita dietro quelle facciate dall'intonaco piagato. Per la verità qui tante persone non hanno nemmeno un volto: sono fantasmi che stipano gli appartamenti e non fanno neppure numero nell'impossibile...