Affluenza in calo Alle urne il 54,59%

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet Scopri la promo

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Ci fosse un partito dei bagnini (e dei bagnanti) oggi sarebbe in piazza a brindare, perché continua a guadagnare terreno, sfruttando le condizioni ideali, in una città di mare come Ancona, per gonfiare le fila dei renitenti alle urne e regalare altri punti percentuali all'astensionismo. Dopo un buon avvio e il crollo del dato parziale delle sette del pomeriggio, neanche quattro elettori su dieci alle urne, non c'è stata la rimonta da post spiaggia e il dato finale delle 23 consegna alle statistiche un 54.59%, con 43.979 anconetani al voto...