Addio a Duca una vita per il porto e le ferrovie

ANCONA Fino a domenica sera ha corretto emendamenti dei funzionari di Autorità portuali, con un orecchio molto soddisfatto a come stavano andando le Amministrative nei principali comuni italiani. Poi il sonno e la sveglia, «ma molto fiacco», come aveva confidato alla moglie. Di lì a poco è stato a casa della figlia, dove si è seduto su un divano, si è sentito male ed è morto nel giro di pochi minuti. Sono le ultime ore di vita di Eugenio Duca, anconetano, 71 anni, ferroviere, sindacalista, ex deputato Pds e Ds, straordinario esperto di porto e di infrastrutture che ancora bazzicava Roma per «dare una mano», come diceva lui, agli amici delle commissioni Trasporti di Camera e Senato. Ma Eugenio Duca è stato molto di più per Ancona: partendo dall'ala sinistra del partito comunista ha caratterizzato la sua lunghissima militanza con la durissima battaglia tra anni 80 e 90 al piano di ricostruzione condotto da Longarini. Nè si era accontenato dopo le tre legislature alla Camera dove, neanche a dirlo, era diventato un esperto conoscitore di regolamenti, leggi ed emendamenti in materia di infrastrutture. Una settimana fa l'ultimo intervento sul Corriere Adriatico sul caso del segretario della nuova Autorità di sistema portuale appaltato all'Abruzzo. «Ancona deve svegliarsi» aveva tuonato. La realtà è che una vis politica appassionata come quella Duca non si è più vista in circolazione. Le condoglianze sincere arrivate anche dal centrodestra saranno la sua medaglia al valore. Oggi camera ardente (9-19) in via Primo maggio 70, domani funerali alle 15 a Tavernelle.

