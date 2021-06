Acquaroli: «Avanti tutta» Domani nuova cabina di regia

7«Finalmente, anche la nostra regione, dal monitoraggio settimanale sull'andamento della pandemia per la classificazione in fasce, ha raggiunto per la prima volta i numeri da zona biancà». Così ieri mattina ha spiegato con un post su Facebook il presidente della Regione Francesco Acquaroli dopo il report dell'Istituto superiore di Sanità rilasciato venerdì scorso. «Precisamente - riferisce - il contagio nelle Marche è stato di 34 nuovi positivi settimanali su 100 mila abitanti. Una notizia che ci fa ben sperare.- conclude - Se i dati continueranno ad attestarsi sotto i 50 nuovi positivi settimanali anche nelle prossime due settimane, dal 21 giugno le Marche dovrebbero essere in zona bianca». Proprio sull'impegno che dovrà contraddistinguere le aziende sanitarie regionali si è espresso anche l'immunologo senigalliese Guido Silvestri, direttore di dipartimento della Emory University in Georgia: «Non abbassiamo troppo la guardia, e non pensiamo che la guerra sia finita. Dobbiamo continuare a vaccinare come matti, bambini ed adolescenti compresi perché solo se arriveremo ad ottobre con il 70-80% della popolazione vaccinata saremo abbastanza sicuri». E poi ancora. «Dobbiamo, giustamente, essere orgogliosi della rapidità con cui l'inferno benefico della scienza ci sta liberando da questo virus (esattamente come avevamo previsto un anno fa), ma dobbiamo far pressione sui policymaker, in Italia come negli Usa, in modo tale che le ricadute delle nostre scoperte scientifiche per la società civile siano tempestive, durature e soprattutto universali, per tutti gli abitanti del nostro pianeta».

