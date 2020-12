Accordi in serie con i sindacati della dirigenza e del comparto

ANCONA Chiusura dell'anno con il botto a Torrette, non solo per la lotta al Covid e per il fronte vaccini, ma anche nell'ambito delle relazioni sindacali. Nelle ultime settimane, infatti, sono stati raggiunti numerosi accordi con l'area della dirigenza e del comparto, firmati dal d.g. Michele Caporossi e dal direttore amministrativo Antonello Maraldo. Tra questi, l'accordo per la liquidazione delle risorse residuali del Fondo perequativo della dirigenza che deriva dai proventi per le attività libero professionali: a gennaio l'Azienda erogherà a 200 medici le quote relative agli anni 2017 e 2018 per complessivi 800mila euro. Inoltre, verranno liquidati i bonus Covid per dirigenti, infermieri e personale del comparto. Firmato l'accordo con la dirigenza medica valido per il primo trimestre del 2021 del Fondo Balduzzi, diretto a remunerare i dirigenti ospedalieri e universitari che, per abbattere le liste d'attesa, svolgono attività lavorative al di fuori dell'orario istituzionale. Sono state adottate tre importanti determine: la graduatoria per le Progressioni economiche orizzontali 2020, che interessa oltre 300 dipendenti del comparto che avranno un incremento stabile per un importo variabile, stimato in 60-80 euro lordi al mese; il Piano di continuità assistenziale 2021, che prevede l'organizzazione delle guardie mediche e di pronta disponibilità della dirigenza medica e sanitaria, finalizzato ad assicurare stabilmente la copertura dell'assistenza sanitaria per emergenze e urgenze; infine, il Protocollo di intesa sul sistema delle relazioni sindacali per l'area della sanità, che dimostra la volontà dell'Azienda di intessere rapporti sempre più pacifici con i sindacati dei lavoratori.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

