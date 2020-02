Accoglienza dei croceristi a un'impresa di Messina

ANCONA Una società di Messina si occuperà del Servizio di accoglienza turistica e percorsi turistici nella città di Ancona per i prossimi tre anni. L'offerta economica di 29.432 euro (35.907 comprensivo di iva) della ditta Alcantara è infatti risultata la migliore tra quelle pervenute al Mercato elettronico della pubblica amministrazione dove è stato pubblicato il bando del Comune. La ditta si avvale comunque di personale locale e le due figure che andranno ad affiancare i funzionari dell'ufficio Turismo del Comune al terminal crociere hanno già preso contatti con il Comune così da essere pronti per il 10 aprile quando si inaugurerà la stagione 2020 della Msc. Il bando prevede inoltre l'impiego di una guida turistica per il trekking urbano e gli altri 5-6 itinerari cittadini che saranno studiati per coinvolgere gli anconetani alla scoperta di angoli nascosti della città. Sul fronte dell'accoglienza nel frattempo è già stata messa a punto l'intesa tra il Comune e la Diocesi per l'estensione dell'orario di apertura della cattedrale di San Ciriaco e della chiesa di Santa Maria della Piazza in occasione della stagione crocieristica. Il Comune resta poi in attesa della decisione dell'imprenditore privato sulla conferma o meno del servizio di trenino turistico che lo scorso anno era stato apprezzato dai croceristi che con i due itinerari proposti avevano la possibilità di effettuare il giro nel centro storico e l'asse da mare a mare.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA