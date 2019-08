Abusivi sotto l'ombrellone i clienti rischiano la multa

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

I CONTROLLI/1SENIGALLIA Controlli incrociati di polizia e polizia locale sulla riviera contro il commercio abusivo. I poliziotti sul lungomare hanno denunciato un senegalese, sorpreso con 150 articoli contraffatti, che ha inoltre reagito al controllo, spintonandoli e strattonandoli. I vigili urbani in spiaggia hanno invece sanzionato un bengalese abusivo, che girava tra gli ombrelloni vendendo articoli di bigiotteria. Proprio la polizia locale ha predisposto inoltre un volantino in cui ricorda le sanzioni previste per chi acquista merce...