Abbigliamento e street food per il turnover

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet Scopri la promo

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

© RIPRODUZIONE RISERVATA

LE NOVITÀANCONA Il passaggio di mano della farmacia Valla è solo l'ultimo tassello del turnover che in queste settimane caratterizza la spina dei Corsi. Le novità sono legate in particolare a food e abbigliamento. Così ad esempio in corso Mazzini aprirà prima di Natale Yum Yum dove verrà ofefrta la cucina nikkei, un mix tra le tradizioni gastronomiche giapponesi e quelle peruviane, è pronta a sbarcare ad Ancona. Il progetto è di Jody Serafini e Gianluca Mazzieri, rispettivamente chef e titolare del locale U-bahn alla Baraccola. La...