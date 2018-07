«Abbiamo paura ora speriamo che lo arrestino»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

LE REAZIONICHIARAVALLE Via Verdi è un rettilineo lungo un chilometro dove qualche automobilista pensa di essere in un circuito di formula Uno, qualcun'altro parcheggia dove capita e gli incidenti sono frequenti. Oggi via Verdi è tristemente celebre perché in un appartamento del terzo piano del civico 19 hanno ucciso Emma Grilli, 85 anni, una donna minuta e tenue, gentile e affabile. I cinque palazzi delle case popolari sono identici nella loro forma ed i mattoni rossi bruciano per il sole. Nell'ultimo dei cinque edifici, quello più vicino...