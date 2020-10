A URBINO IL SINDACO OGGI DISPORRÀ LA CHIUSURA DEI LOCALI A MEZZANOTTE

L'EPIDEMIA

ANCONA L'epidemia continua a diffondersi nelle Marche, ma da due giorni la curva dei nuovi contagi ha una pendenza meno ripida. Dopo il picco degli 84 casi di mercoledì e i 66 di giovedì, ieri il bollettino stilato dal Servizio Sanità della Regione Marche, con l'Osservatorio epidemiologico dell'Ars, ha registrato 49 casi positivi su 1188 tamponi del percorso nuove diagnosi (1 test positivo su 24). I ricoverati per Covid sono passati da 39 a 40, ma sono scesi da 5 a 3 quelli più gravi, da terapia intensiva, e non ci sono stati decessi per il sesto giorno consecutivo. Nonostante l'aumento dei casi delle ultime settimane, la minor presenza di sintomatici fa sì che l'indice di trasmissibilità Rt stimato delle Marche sia sceso, nel calcolo spalmato su due settimane, da 0,99 a 0,91, dunque in zona sicurezza.

Atteso come non mai, perché d'ora in avanti i risultati del monitoraggio settimanale detteranno anche l'agenda di nuove restrizioni limitate ai territori più esposti, ieri è uscito il report di ministero della Salute e Istituto superiore di Sanità con l'aggiornamento degli Rt delle Regioni, l'indice che misura la differente velocità della trasmissione del contagio sul territorio nazionale. Con un limite già individuato dal Governo: se l'indice Rt supera per tre settimane il valore di 1,5, possono scattare in quella regione chiusure mirate e zone rosse. Le Marche restano in zona sicurezza, benché i casi nella settimana esaminata (dal 28 settembre al 4 ottobre) siano quasi raddoppiati rispetto al precedente report, passando da 123 a 228, con un'incidenza settimanale dei casi (calcolata ogni 100mila abitanti) salita da 8,1 a 15,02. Altrove la situazione è ben peggiore. Sono 13 le Regioni, più le due province autonome di Trento e Bolzano, ad avere un indice di contagio Rt superiore al valore soglia di 1. La Campania guida con 1.24, mentre tra le più basse ci sono il Molise con 0.61, l'Emilia-Romagna a 0.84 e le Marche con 0.91.

Stop alle aggregazioni

«In Italia si osserva un'accelerazione del progressivo peggioramento dell'epidemia di Sars-CoV-2 segnalato da dieci settimane, che si riflette in un notevole carico di lavoro sui servizi sanitari territoriali - si legge nel report di ministero della Salute e Iss -. Per la prima volta si segnalano elementi di criticità significativa relativi alla diffusione del virus nel nostro Paese». Pertanto la cabina di regia ritiene «essenziale evitare eventi ed iniziative a rischio aggregazione in luoghi pubblici e privati ed è obbligatorio adottare con consapevolezza comportamenti individuali rigorosi al fine di limitare il rischio di trasmissione per evitare un ulteriore e più rapido peggioramento dell'epidemia».

Con i 49 di ieri casi accertati di positività sono saliti nelle Marche a 8.399, con un incremento giornaliero dello 0,58%, nettamente inferiore alla media nazionale, ieri a +1,6% per effetto di 5.372 contagi in tutta Italia. La seconda ondata dell'epidemia nelle Marche colpisce soprattutto a sud, anche se un po' in controtendenza ieri è stato il sindaco di Urbino Maurizio Gambini ad annunciare le prime restrizioni dopo l'obbligo generalizzato di mascherine: oggi firmerà l'ordinanza per la chiusura dei locali a mezzanotte in centro storico, temendo la movida degli universitari. La provincia con più casi (17) ieri è stata quella di Ascoli, seguita da Fermo e Macerata (12 ciascuna), Pesaro Urbino con 6 e Ancona con 2. I casi rilevati ieri comprendono soggetti sintomatici (15), contatti in ambiente domestico (13), contatti stretti di positivi (8), un rientro dall'estero (Romania), contatti in setting lavorativo (2 casi), in ambiente di vita e divertimento (4), e in ambito assistenziale (2 casi). Il totale dei positivi in isolamento domiciliare è salito a 1.105 (+37) e i positivi attuali nelle Marche ora sono, considerati i 40 ricoverati, 1.145. Aumentano guariti e dimessi, ieri 6.262 (+11).

Lorenzo Sconocchini

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA