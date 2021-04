«A tavola con il cappotto sosteneteci con l'orario»

D avid Vitelli, proprietario del ristorante Mister Ok di Ascoli Piceno, il vostro settore è sceso sul piede di guerra contro le chiusure e ha aspramente criticato anche la decisione di mantenere il coprifuoco alle 22. Proteste raccolte dalle Regioni che chiedono uno slittamento almeno alle 23: un'ora in più che cambia la vita?

«Un'ora in più la sera è sicuramente meglio di niente, ma a mio avvio le persone, allo stato attuale delle cose, non sono molto propense ad uscire, almeno finché vivremo questo momento di incertezza».

Da lunedì, con le Marche n zona gialla, si vedrà che risposta, in termini di clientela, otterranno le riaperture.

«Se ci fanno davvero riaprire. Temo che il premier Mario Draghi si sia già pentito di questa decisione. Il mondo scientifico sembra sconsigliarlo. Comunque, l'importante è mantenere il distanziamento e che le persone stiano attente».

Il suo ristorante può contare su un ampio spazio all'aperto che favorisce il distanziamento.

«Sì, e in questa fase aiuta. Però la sera è ancora freddo. Finora a pranzo abbiamo fatto solo asporto, ma stiamo valutando di aprire a mezzogiorno per poter lavorare un po'. D'estate sarà diverso, ma finché non cambia la stagione, per cenare fuori ci vuole il cappotto. E non basta. C'è poi un'altra questione».

Ovvero?

«Dopo la riapertura, ci vogliono 15 giorni di rodaggio prima che la gente inizi a venire al ristorante. Lo scorso anno abbiamo riaperto a maggio e la prima settimana non abbiamo lavorato quasi per niente».

Tornando al nodo dell'orario serale, a Roma si valuta l'idea di permettere ai clienti di restare al ristorante fino alle 22: come la vede?

«Spero lo facciano, altrimenti i clienti se ne dovrebbero andare alle 21:30 e non verrebbe nessuno. Si può anche pensare di anticipare l'orario di apertura, ma è difficile che qualcuno venga alle 19».

A suo avviso, avrebbe avuto più senso aspettare ancora prima di riaprire, ma farlo a condizioni più vivibili?

«Secondo me, decisamente sì. Però la situazione è quella che è: siamo tutti messi male in questo settore, capisco la voglia di riaprire».

