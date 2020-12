A San Silvestro va in scena la disfida tra quartieri

LE FESTE

JESI Una Disfida di San Silvestro fra quartieri storici, da combattere sul campo di musica, poesia, danza e umorismo, e un inedito Dj set di Capodanno dalle sale di Palazzo Pianetti: sono i due eventi in diretta web con i quali provare a recuperare almeno in parte il sapore dei tradizionali appuntamenti in presenza di fine e inizio anno, negati al 2020 dalla pandemia. «Non ci potranno essere il cenone solidale e il concerto in piazza, come pure quello classico dell'1 gennaio al Pergolesi - spiega l'assessore alla cultura Luca Butini - ma attraverso i nuovi mezzi possono crearsi dei momenti di aggregazione virtuali, nella speranza di ritrovare presto quelli consueti». Domani sera è l'associazione Willer & Carson a promuovere dalle 21 la disfida fra i quartieri San Pietro, Posterma, Santa Croce e San Benedetto, difesi da musicisti, improvvisatori teatrali, poeti e barzellettieri e con ospiti come la Macina, Dante Ricci e Murgia Bellagamba, David Uncini, gli Stupor Mundi, Valentina Ferri, i Mad Boots, Graziano Figaro Fabrizi, le studiose federiciane Valentina Certo e Maria Giovanna Romano, Marinella Cimarelli e altri. Il 1° gennaio dalle 18 sarà invece la musica del dj Daniele Baldelli a risuonare per il Sound & Culture Tour. «Uno spazio, quello museale, da reinventare in una veste nuova in questa fase di chiusura» spiega Baldelli.

