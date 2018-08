A rischio le grandi opere Il Governo blocca i fondi

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet Scopri la promo

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

© RIPRODUZIONE RISERVATA

LO STRAPPOANCONA Il sogno di riqualificare l'area Archi-Palombella diventa un incubo di mezza estate. Il Governo ha infatti congelato i 12 milioni assegnati a fondo perduto al Comune per i progetti legati al bando periferie: autostazione all'ex Verrocchio, riqualificazione Archi, piazza del Crocefisso, nuovo ingresso al parco Posatora all'ex Dreher e il restyling di via XXIX Settembre. Cantieri per 16 milioni (12 dello Stato e 4 da Comune, Regione ed Erap). L'emendamentoMa l'emendamento 13.2 (votato anche dal Pd) inserito nel Milleproroghe...