A PESARO E POLLENZA BAR CHIUSI PER MANCATO RISPETTO DEI PROTOCOLLI

ANCONA Nell'ottovolante di questa fase 3, in cui la curva dell'epidemia è scossa da turbolenze, esce un sobbalzo da 86 casi positivi diagnosticati nelle Marche, su 1.311 tamponi testati. Un numero di contagi quasi doppio del giorno prima (49). Non se ne vedevano tanti dal 16 aprile scorso, in pieno lockdown, quando 86 positivi uscirono dall'esame di 1.102 campioni. Prima di azzardare che si sia tornati a sei mesi fa, meglio dare un'occhiata ai ricoveri: ieri i pazienti in ospedale per Covid sono saliti da 40 a 45, quelli in terapia intensiva da 3 a 4. Il 16 aprile nelle Marche c'erano 952 ricoverati per il Coronavirus, 102 dei quali in rianimazione. In 24 ore c'erano stati 18 morti (ieri nessuno, per il settimo giorno consecutivo) e i positivi attuali a metà aprile erano 3.124, contro i 1.203 di ieri.

Molto meglio comunque, prima che sia troppo tardi, non sottovalutare l'ondata di autunno, che finora nella nostra regione non ha provocato sovraccarichi ospedalieri anche per l'età media dei contagiati, di almeno vent'anni più bassa rispetto a marzo-aprile. Nelle Marche nell'ultimo periodo l'età media è di 42,2 anni, anche se per gli 86 contagiati di ieri è scesa a 34,9. Ieri impressionava soprattutto l'impennata dei contagi in provincia di Ancona, la più popolosa: ben 31 (18 solo nel capoluogo, 6 a Falconara), contro i 2 casi del giorno prima e una media di 5 al giorno nelle ultime due settimane. Cos'è successo? Diversi piccoli cluster, soprattutto in ambito familiare, ma anche a scuola sul lavoro, si sono allargati e i servizi di prevenzione dell'Asur sul territorio li ha seguiti come il filo di Arianna, arrivando con i tamponi a controllare i contatti ravvicinati. E i mositivi si sono moltiplicati. Nel resto delle Marche si registrano 16 casi in provincia di Ascoli Piceno, 14 nel Fermano, 13 nella provincia di Macerata, 12 a Pesaro Urbino.

Sono in aumento i casi emersi partendo dai sintomi (21) che superano stavolta i contatti domestici (20) e quelli stretti con positivi (17). Anche l'effetto scuola comincia a pesare di più, con 9 casi emersi, più dei contagi nei luoghi dello svago (6) o in ambito lavorativo (5). Quattro positivi sono stati rilevati in ambito assistenziale, uno per i rientri dall'estero (Romania). Il timore che il virus si diffonda nei luoghi della movida, passando poi dai giovani agli anziani con i contagi in famiglia, ha già indotto i prefetti a chiedere una stretta nei controlli su mascherine, distanze e rispetto dei protocolli anti-contagio. Gli effetti si sono visti a Pollenza, nel Maceratese, dove i carabinieri hanno fatto chiudere un bar per 5 giorni perché mancavano informazioni in lingua straniera sull'obbligo di mascherine e non era puntualmente compilato il registro delle sanificazioni del locale. Stessa sorte, ma per un giorno solo, per un bar di largo Aldo Moro a Pesaro chiuso dalla municipale per mancato distanziamento.

I sindaci per ora, prima di adottare loro iniziative, aspettano la stretta annunciata dal Governo per giovedì, quando scatteranno il numero chiuso per party e banchetti, il divieto di stazionare davanti ai locali pubblici e forse anche restrizioni sugli orari. Resta per ora isolata l'iniziativa del sindaco di Urbino Gambini, che ha disposto la chiusura a mezzanotte per i locali del centro. Giovedì sera era stato chiuso un pub, e multati 8 giovani clienti per mancato uso di mascherine e schiamazzi. Il virus non risparmia nemmeno chi è chiamato a vigilare sul rispetto delle misure anti-Covid: contagiati due agenti della polizia locale di San Benedetto e di Ascoli, dove le sedi dei comandi sono chiuse per il tempo necessario alla sanificazione. L'obiettivo, in un'ondata che registra circa il 60% di casi del tutto asintomatici, è non far salire i ricoveri. Nella sanità marchigiana la fase 3 al momento coinvolge tre ospedali: Torrette con 17 ricoverati (3 in terapia intensiva), Fermo con 22 (1 in intensiva) e Marche Nord con 6 pazienti a malattie infettive.

