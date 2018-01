A Ostra una 17enne stramazza durante il brindisi di mezzanotte In piazza del Papa un ragazzo tramortito dai troppi cin cin

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

L'EMERGENZA ANCONA Petardi e mortaretti non hanno fatto feriti, anche se al Viale una specie di bomba carta ha distrutto una pensilina. Ma c'è un altro nemico, più subdolo e silenzioso, invincibile a Capodanno: l'abuso di alcol. C'è chi ha esagerato con i brindisi e ha inaugurato il 2018 con una corsa all'ospedale. In dieci sono stati soccorsi dal 118 per aver alzato troppo il gomito e nella metá dei casi si tratta di ragazzine minorenni. Il trend è confermato: è sempre più diffuso il consumo di liquori tra giovanissimi, è in crescita...