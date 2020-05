A Marche Nord zero casi-Covid in rianimazione «Abbiamo dato il meglio a tutti»

Da fine febbraio era stata la prima trincea della sanità marchigiana contro l'epidemia che dilagava da nord, arrivando ad assistere in terapia intensiva, nelle giornate più calde, fino a 40 pazienti molto gravi con polmoniti da Coronavirus. Missione compiuta, con la chiusura da ieri, per la Rianimazione Covid dell'azienda ospedaliera Marche Nord di Pesaro, nell'epicentro della prima zona rossa delle Marche, in una provincia con oltre 2.700 casi positivi. «Dopo oltre 16 settimane abbiamo trasferito l'ultimo paziente - spiegava ieri il dottor Michele Tempesta, capo del dipartimento di Eemergenza urgenza all'ospedale San Salvatore -. Restiamo pronti ad accogliere eventualmente nuovi degenti Covid, ma ci auguriamo di poter tenere chiuso il reparto per molto tempo». Nelle Marche il 31 marzo, al picco dell'epidemia, c'erano 169 pazienti Covid in Rianimazione, ora sono scesi a 17. «Marche Nord nei due mesi di emergenza Coronavirus - ricorda il primario Tempesta - è passata da un decina di posti letto di rianimazione a 40, accogliendo 131 pazienti. L'organizzazione è cambiata con il crescere dell'epidemia, ma siamo riusciti a dare a tutti i pazienti il massimo e il meglio delle cure possibili. Sono stati giorni duri e molto complicati, ma oggi tiriamo un sospiro di sollievo». L'attenzione comunque non cala. «Registriamo da diversi giorni zero casi di pazienti che necessitano di cure in rianimazione - fa il punto Tempesta -. Siamo pronti a cambiare l'organizzazione, se ce ne fosse bisogno, ma al momento i pazienti che avranno bisogno di queste cure saranno trasferiti nella nuova struttura di Civitanova, per permettere all'azienda ospedaliera di tornare alla quasi normalità dei percorsi».

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA