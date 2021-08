A luglio l'ultima delibera firmata I gruppi di lavoro per il Pnrr sanità

7«Al fine di definire e coordinare al meglio l'attuazione a livello regionale delle diverse iniziative

previste in ambito sanitario, nell'incontro del Coordinamento Enti del del 15 luglio si è condiviso

di istituire una cabina di regia PNRR Sanità composta dal dirigente del servizio sanità e dai direttori generali degli enti del Ssr». Ecco l'ultimo decreto firmato dalla caposervizio Sanità dimissionaria da ieri, Lucia Di Furia. Si tratta dell'atto che ratifica le decisioni del decreto legge 59 del 2021 traducendole in disposizioni concrete per l'ambito territoriale. «Si provvede - c'è scritto nel decreto - all'istituzione di gruppi di lavoro tematici per lo svolgimento delle diverse attività propedeutiche - ricognizione dell'esistente,

approfondimento, studio e verifica - funzionali alla definizione dei diversi interventi da attuare, le cui risultanze dovranno essere dagli stessi presentate alla cabina di regia Pnrr sanità. Ecco la composizione dei gruppi. Gruppo tecnico informatico:

Cristiana Sisti e Alberto Rosotti (Asur), Mauro Luciani (Marche Nord), Ospedali Riuniti), Stefano Occhiodori e Giovanni Zenobi (Ospedali riuniti), Rita Arzeni (Inrca). Coordinatore: Mauro Luciani. Tecnologie sanitarie:

Marco De Marco (Regione, tecnologie biomediche), Antonella Pianosi (Asur), Giancarlo Conti (Marche Nord), Mauro Tiberi, Giulio Argalia

e Marco Valenti (Ospedali Riuniti), Martina Paoli (Inrca). Coordinatore: Marco De Marco. Gruppo assistenza territoriale: Filippo Masera (Regione, area obilità sanitaria ed area extraospedaliera), Claudio Martini (Regione, territorio ed integrazione ospedale territorio), Elena Di Tondo (Asur), Michele Cartaginese (Area Vasta 1), Giovanna Diotallevi (Area Vasta 2), Maria Rita Mazzoccanti (Area Vasta 3), Renato Rocchi (Area Vasta 4), Giovanna Picciotti (Area vasta 5), Maria Capalbo

e Rebecca Micheletti (Marche Nord), Andrea Badaloni (Ospedali Riuniti), Valentina Bordoni (Inrca). Coordinatori: Filippo Masera e Claudio Martini. Tutti i gruppi di lavoro potranno essere integrati con ulteriori soggetti interni all'amministrazione

regionale o agli Enti del Servizio sanitario regionale.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA