A lessia Morani, sottosegretaria al Mise in quota Pd: Renzi colpisce ancora.

«Matteo ha fatto un grave errore ad aprire una crisi nel momento più drammatico della storia del nostro Paese dal dopoguerra a oggi. È surreale, considerando che gli italiani stanno affrontando un periodo molto delicato sia a livello sanitario che economico. Credo sia un'irresponsabilità da parte di Renzi e di Iv in generale».

Cosa succede ora?

«Il presidente della Repubblica, insieme al premier, prenderà le opportune decisioni su come trovare una soluzione il più rapida possibile a questa crisi. Ci sono dei provvedimenti che gli italiani aspettano e che non possono tardare: mi riferisco in particolare al prossimo Decreto Ristori, o allo scostamento di bilancio da 24 miliardi».

Cosa auspica il Pd?

«Sarà opportuno parlamentarizzare la crisi e trovare velocemente una soluzione. L'ipotesi di elezioni non credo si possa scartare, se non si dovesse trovare una quadra. Il voto è la soluzione estrema, ma comunque sul piatto. La gestione di quei 209 miliardi del Recovery Fund che ci siamo guadagnati non può aspettare».

Mettere da parte Conte e proseguire con la stessa maggioranza sarebbe una strada percorribile?

«Noi partiamo da Conte, non ci sono ipotesi alternative».

Una delle critiche mosse al Pd è quella di essere rimasto a guardare mentre la crisi montava: cosa avete fatto per scongiurarla?

«Il Pd, soprattutto nelle ultime settimane, ha lavorato per correggere il Recovery Plan sulla base delle osservazioni arrivate da tutti i gruppi parlamentari. Questo lavoro voleva proprio scongiurare la crisi di governo».

