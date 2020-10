A FERMO DOPO IL SINDACO TEST RAPIDO POSITIVO ANCHE PER DUE ASSESSORI

L'EPIDEMIA

ANCONA Il testacoda dell'epidemia, con le curve invertite tra nord e sud delle Marche rispetto alla fase 1, viene certificato da un dato settimanale che vede per la prima volta la provincia di Pesaro Urbino all'ultimo posto tra le marchigiane per numero di nuovi positivi (30, in media 4,3 al giorno), uno in meno della provincia di Ancona (4,4). L'epidemia avanza a un ritmo più sostenuto nei territori a sud, risparmiati dai contagi a grappolo di marzo-aprile e ora alle prese con focolai che si cerca di arginare anche tornando alla didattica a distanza. Fermo, la più piccola delle cinque province, ha avuto negli ultimi sette giorni 45 contagi (6,4 di media), Macerata 53 (7,6) e il Piceno ne conta 93 (13,3) più di un terzo dei nuovi positivi diagnosticati nelle Marche a partire dal 30 settembre, 268 in tutto, compresi 16 da fuori regione.

Il bollettino

E oggi la provincia di Ascoli potrebbe registrare un'autentica impennata dei casi, dato che le anticipazioni di ieri davano 42 positivi (soprattutto contatti domestici e studenti) diagnosticati nell'Area vasta 5, 17 nel capoluogo, che saranno contabilizzati nel bollettino di oggi. Ieri il report quotidiano stilato dal Servizio Sanità, con l'Osservatorio epidemiologico regionale dell'Ars, annotava in tutto 35 nuovi positivi, in rialzo rispetto a lunedì (22) ma su un lotto quasi doppio di tamponi (905). Se l'altro ieri ne risultava positivo uno su 20, stavolta siamo a uno su 26. Lo stesso numero di positivi, per fare un confronto con gli albori dell'epidemia, era emerso il 5 marzo, ma allora per trovare 35 tamponi infetti bastò esaminarne 173, con un rapporto 1 a 5. La provincia più interessata dai nuovi casi è Macerata con 10, segue Ancona con 8, Ascoli Piceno con 7, Fermo con 4 e Pesaro Urbino a 2, mentre altri 4 sono extraregione. Ieri a Fermo il test molecolare ha confermato a positività del sindaco Paolo Calcinaro, mentre i test rapidi hanno segnalato il possibile contagio anche di due assessori, Alessandro Ciarrocchi e Mirco Giampieri. Nel Fabrianese si registrano nuovi casi, ma anche la buona notizia della guarigione dal Covid della moglie dell'imprenditore Francesco Merloni, Maria Cecilia Lazzarini.

Compagni e insegnanti

La probabilità di contagiarsi rimane più alta in casa che a scuola o tra gli amici, visto che la casella dei contagi domestici continua a essere la più affollata nelle statistiche dell'Osservatorio epidemiologico. Ogni giorno, nell'ultima settimana, 10 positivi sono addebitati ai contatti in ambito familiare, quasi uno su 4 del totale, mentre la seconda voce (49 casi, 7 al giorno) riguarda i casi sintomatici, soggetti avviati al tampone dal medico di famiglia dopo l'insorgere di tosse e febbre. Terza fonte di contagio è la scuola, con 40 positivi (più di uno su 7) scovati agli screening che si fanno tra compagni di classe e insegnanti quando emerge un positivo. Subito dietro (39) i contatti stretti, ovvero amici e parenti, compagni di squadra come anche fidanzati. La movida incide di meno rispetto all'estate, ma provoca ancora la trasmissione del Coronavirus, con 14 casi accertati. In flessione anche i rientri dall'estero (15) con Stati di provenienza (soprattutto Albania e Romania) che rispecchiano non più viaggi per villeggiatura, ma soprattutto trasferte in patria di immigrati.

A quota 8.200

Con gli ultimi 35 casi il totale nelle Marche dall'inizio dell'epidemia è salito a 8.200, con un rialzo giornaliero dello 0,43%. Il peso di questa ondata autunnale del Covid sugli ospedali è ancora sostenibile. Sempre il 5 marzo - per dare un'idea delle differenze con la fase 1, quando i tamponi si facevano solo ai malati e non emergevano gli asintomatici - 17 dei 35 contagiati ebbero bisogno di ricovero, uno dei quali in rianimazione. Ieri invece, davanti a un rialzo sensibile dei contagi, i ricoveri per Covid nelle Marche sono saliti da 34 a 35 e quelli in terapia intensiva sono rimasti fermi a sei (due a Torrette, tre a San Benedetto del Tronto e uno a Marche Nord). Rispetto a lunedì si registra un paziente in più a Malattie infettive a Fermo (ora sono 14). I positivi in isolamento domiciliare sono saliti a 942, mentre i positivi attuali sono 982 (+27). In pratica solo un positivo su 28 nelle Marche ha bisogno di ricovero, mentre in certe fasi calde di marzo finivano in reparto oltre la metà dei contagiati. In crescita anche guariti e dimessi(6.226, +9).

Lorenzo Sconocchini

