A differenza di Verducci e Morani, il dossier morosi va avanti per Federico Talè e Fabio Urbinati, i due consiglieri regionali Pd usciti negli ultimi mesi per passare ad Italia Viva. «Con gli ex consiglieri regionali» c'è un'interlocuzione avanzata scrive il segretario dem Giovanni Gostoli nel comunicato che invece smentisce posizioni in sospeso all'interno dei dem. Le parole di Gostoli lasciano intendere che da Talè e Urbinati ci si aspetti un saldo sui pregressi. Anche per loro cifre importanti da saldare. che il mondaviese Talè ha spiegato nel dettaglio esibendo una lettera di aprile mandata alla tesoreria del Pd. Sollecitato il 13 febbraio, il consigliere delegato alla Sanità risponde dopo due mesi. «Ho già comunicato al segretario regionale a metà gennaio la mia decisione di sospendere le erogazioni liberali a favore del Partito». Il motivo è molto semplice. «Ciò - spiega Talè - a causa del grave mancato rispetto degli impegni assunti all'interno del nostro partito all'inizio della X legislatura di rivedere e ridistribuire gli incarichi in seno all'Assemblea Legislativa delle Marche a metà mandato». Talè lascia intendere che si aspettava qualche di più in termini di valorizzazione personale. «Un impegno - continua - che era scaturito nell'ottica di una doverosa collaborazione reciproca e con la finalità di consentire a ciascun consigliere regionale Pd di arricchire il proprio bagaglio di esperienza politica e, contestualmente, garantire nel computo complessivo dei 5 anni una certa equità fra tutti i componenti del gruppo, sulla cui osservanza avevo ricevuto conferme, a più riprese, dal presidente della Regione, dal capogruppo e dal segretario regionale del Partito. E che, invece, è stato completamente e ingiustificatamente disatteso».

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA