8 Cosa si rischia nel caso in cui ci si trovi senza Green pass durante un controllo?

Sono previste sanzioni per i cittadini e per gli esercenti in caso di violazioni delle norme. In particolare si rischia una multa da 400 a 1000 euro sia a carico dell'esercente sia dell'utente; la chiusura da 1 a 10 giorni dell'esercizio, se le infrazioni dovessero essere riscontrate per tre volte in tre giorni diversi.

9 Con la certificazione verde si può entrare nelle Rsa per le visite ai congiunti?

La certificazione verde Covid-19, o green pass, può essere usata in Italia per gli spostamenti verso e da una zona arancione o rossa, per partecipare a matrimoni e ricevimenti successivi a cerimonie civili e religiose, per accedere a residenze sanitarie assistenziali (Rsa).

10 Cosa bisogna fare per entrare in possesso del Green pass?

Una volta ricevuto un sms con il codice authcode bisognerà inserirlo sulla pagina Internet dgc.gov.it oppure sulla app Immuni seguendo attentamente le istruzioni. Sulla app IO, invece, compare direttamente. Per tutte le informazioni c'è un numero verde: 800.91.24.91 attivo tutti i giorni dalle 8 alle 20.

11 Chi deve effettuare i controlli sul possesso della certificazione verde?

I gestori devono controllare agli ingressi, ma le verifiche sono di competenza delle forze dell'ordine.

12Il Green pass è obbligatorio per le strutture ricettive?

Le strutture ricettive, tra cui anche gli hotel, non rientrano nelle attività che sono obbligate richiedere il green pass ai propri clienti. Ma vi sono alcune situazioni in cui è necessario esibire il certificato: l'accesso a piscine, centri natatori, palestre, sport di squadra, centri benessere, anche all'interno di strutture ricettive, limitatamente alle attività al chiuso è consentito solamente alle persone in possesso del green pass. Si sta ancora ragionando invece se sia necessario nei ristoranti all'interno degli alberghi.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA