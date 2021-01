7Tutti gli studenti, insegnanti e personale scolastico Ata, a partire da oggi, potranno recarsi come preannunciato, nei punti già operativi sul territori regionale dello screening «Marche Sicure» per effettuare i tamponi rapidi prima e durante il rientro in presenza nelle scuole superiori. Lo rende noto l'assessore regionale alla Sanità Filippo Saltamartini, sottolineando che «la Regione Marche ha esteso questo servizio agli studenti, agli insegnanti e a tutti i lavoratori della Scuola nell'ambito di un preciso programma, mirato al rientro in sicurezza negli plessi scolastici. Ô una opportunità che si aggiunge all'operazione di screening rivolta già a tutti i cittadini ed è mirata all'imminente ritorno in classe delle scuole superiori in maggiore sicurezza.

Siamo ben consapevoli - aggiunge - che la Scuola non costituisce un pericolo in sé e siamo pienamente convinti che responsabilmente i dirigenti scolastici avranno predisposto tutte le misure necessarie a far svolgere le lezioni in presenza in tranquillità, ma allo stesso tempo sappiamo che il virus è in circolazione e a ciascuno di noi è demandata una grande responsabilità individuale e collettiva. Per questo abbiamo ampliato l'accesso gratuitamente e su base volontaria al servizio di screening, senza necessità di prenotazione, per cui basterà presentarsi ai punti dove è già in corso lo screening».

