7Si firmano così: «I giovani medici, prossimi specializzandi e futuri specialisti d'Italia». Sono i ragazzi freschi di alloro che questa mattina a piazza Cavour allestiranno un sit in alle 11 per sensibilizzare la popolazione sulla loro situazione a dir poco paradossale. In una nota stampa hanno riassunto il loro cammino paradossale di laureati nel 2020 ora bloccati nel limbo del concorso per le specializzazioni mediche (SSM2020). È la terza volta che manifesteranno ad Ancona per denunciare la condizione di abbandono in cui siamo stati lasciati dalle istituzioni. «Siamo il futuro del Servizio Sanitario Nazionale - scrivono in una nota - ma siamo anche il presente, infatti moltissimi di noi si sono impegnati fin dall'inizio della pandemia nella lotta contro il Covid-19, lavorando nelle USCA, nei Pronto Soccorso e sul territorio. Nonostante questo, non ci vengono riconosciuti la dignità, il rispetto e l'attenzione che meritiamo». L'odissea dei giovani medici parte il 22 settembre quando in 24mila hanno partecipato al test per le specializzazioni mediche, concorrendo per 14.455 contratti di formazione. Dopo i ricorsi del caso è uscita la graduatoria provvisoria in attesa dei risultati dei ricorsi. Il 9 novembre viene pubblicato il cronoprogramma dove per la fase di scelta viene indicata la finestra dal 23 al 27 novembre, con la relativa pubblicazione delle assegnazioni il 30 novembre. Naturalmente le scadenze sono andare a farsi benedire e la fase di assegnazione è slittata a data da destinarsi oltre il 15 dicembre, perché il MiUR deve attendere i risultati delle udienze dei ricorsi pendenti. I giovani medici sono scoraggiati: «Allo stato attuale il ministero non ha ancora accennato a variazioni della data di presa di servizio,

nonostante i vari slittamenti delle procedure concorsuali. I ricorsi, le inadeguatezze del MUR e la totale mancanza di comunicazione tra gli organi giudiziari coinvolti hanno portato a sconvolgimenti della graduatoria, che per giunta non risulta ancora definitiva».

