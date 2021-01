7Resta marchigiana la guida dell'azienda sanitaria Umbria 1, la più importante della regione, quella che fa capo a Perugia.Nei giorni scorsi infatti la giunta regionale dell'Umbria ha chiuso la procedura delle nomine ai vertici della sanità, una volta ricevute le domande ed esaminati i vari profili. Una scelta, quella della giunta regionale guidata dalla presidente Tesei, che è caduta sul profilo del medico e manager senigalliese Gilberto Gentili. «Continuerò - ha osservato il manager marchigiano sulla sua pagina Fb - la mia esperienza lavorativa in Umbria. La presidente Tesei, l'assessore Coletto e la giunta hanno deciso di affidarmi la direzione generale della Usl con sede a Perugia. Oltre a ringraziare chi ha deciso la mia nomina non posso non coinvolgere i miei collaboratori che in questi mesi hanno messo a mia disposizione le loro competenze. Quando mi dicevano che dovevo rimanere perchè erano stanchi dei cambiamenti raccomandavo loro di dimostrarmi questa voglia sul campo: l'hanno fatto». Oltre a Gentili c'è un altro marchigiano, è il direttore amministrativo dell'azienda sanitaria Umbria 1 Alessandro Maccioni, cingolano, fino all'estate scorsa alla guida dell'Area Vasta 3 dell'Asur Marche.

Luca Patrassi

