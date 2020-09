7Parificato solo parzialmente - è la prima volta - il bilancio della Regione Marche per l'esercizio 2019 da parte della sezione di controllo della Corte dei Conti delle Marche presieduta da Antonio Contu. La «riserva» sulla parifica, la cui udienza si è tenuta ieri ad Ancona, riguarda però due capitoli di spesa marginalì (in tutto 136 mila euro su un bilancio da 3,3 miliardi) e solo aspetti contabili relativi al mancato riconoscimento del debito di bilancio che si sarebbe dovuto eseguire prima del legittimo pagamento. La circostanza non inficia il via libera al Rendiconto né richiede altri adempimenti della Regione, consistendo sostanzialmente solo in una segnalazione. Per resto via libera al Rendiconto dopo la requisitoria del procuratore regionale Giuseppe De Rosa che ha concluso a favore della parificazione. Nel complesso, infatti, è lusinghiero il giudizio sul quadro di rendicontazione per i vari aspetti di gestione: da quella finanziaria e patrimoniale fino al pareggio di bilancio, dalla spesa sanitaria a quella per il personale. Le verifiche, chiosa la Sezione, danno «un quadro sostanzialmente positivo. Rispettati l'equilibrio finanziario e gli equilibri interni di bilancio. La quota disponibile del risultato di amministrazione, al netto dei mutui autorizzati e non contratti, è pari a zero».

