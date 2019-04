CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

7Le quattro Sale del basamento, inaugurate domenica negli ex magazzini al terzo piano seminterrato di Palazzo degli Anziani, ospiteranno uno sportello turistico ad alta tecnologia, che consentiranno viaggi immaginari con gli strumenti della realtà aumentata. Un'infrastruttura 4.0 «dotata di sofisticati strumenti tecnologici immersivi - spiegava il Comune alla vigilia dell'inaugurazione - che permetteranno al viaggiatore, al visitatore e al cittadino di entrare nel vivo della città attraverso un percorso reale e virtuale insieme, come in...