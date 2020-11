7La rivolta della sanità. Oggi il personale sanitario ed i circa 3mila lavoratori di Multiservizi nelle Marche incroceranno le braccia e si riuniranno in presidio davanti ad ospedali (nella foto, Torrette) e prefetture, in tutte le province della regione. Due settori in prima linea nell'emergenza Covid e messi di nuovo sotto pressione dal riacutizzarsi della pandemia. Per chiedere «sicurezza, assunzioni ed ulteriori risorse», il personale sanitario, guidato dai sindacati Fp Cgil, Cisl Fp e Uil Fpl, sciopererà in tutta Italia e la declinazione marchigiana della protesta prevede presidi, dalle 9 alle 10, a Pesaro, Ancona e Civitanova, di fronte, rispettivamente, alle strutture ospedaliere di Marche Nord, Torrette e Covid Hospital. Dalle 13,30 alle 15 sarà poi la volta dei sit-in negli ospedali di Fermo, Ascoli e San Benedetto. Il personale di Multiservizi per la maggior parte, addetti alle pulizie e alla sanificazione sciopererà invece per l'intera giornata allo scopo di veder riconosciuto il diritto al rinnovo del contratto nazionale, scaduto da oltre sette anni. Anche in questo caso, si tratta di un'iniziativa nazionale, che nelle Marche prenderà forma in quattro presidi: alle 9,30 davanti alla prefettura di Pesaro in Piazza del Popolo, alle 11 di fronte agli Ospedali riuniti di Ancona, alle 10,30 davanti al pronto soccorso dell'ospedale di San Benedetto, ed alle 13,30 al Murri di Fermo.

