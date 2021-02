7La domanda automatica che scatta dopo aver circoscritto l'azione in corso della task force Inps è questa: cosa succederebbe se si esaminassero tutte le domande? Purtroppo si tratta di una domanda senza risposta visto che gli organici tanto dell'Inps Marche quanto delle altre pubbliche amministrazioni non consentono un controllo immediato e diffuso su tutta la platea dei beneficiari della prestazione. Ricordiamo che si tratta di 1000 domande controllate su un cumulo di 21mila fascicoli. I controlli ovviamente andranno avanti e anche le pubbliche amministrazioni si sensibilizzeranno sul punto. Il tema tuttavia richiama una questione di più ampio respiro che attiene ai rapporti tra enti. Inps Marche da tempo ha avviato una serie di collaborazioni con associazioni, alcune prefetture, gli uffici immigrazione delle questure e da ultimo con la procura generale presso la corte d'Appello, al fine di elevare il livello professionale delle persone impegnate nei controlli, incrementare la cooperazione ed il riscontro in fase di controllo e predisporre forme di collaborazione sempre più intense e fattive. Più la collaborazione aumenterà, maggiori saranno la chiarezza dei risultati e del filtro operato a monte.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

