CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet Scopri la promo

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

© RIPRODUZIONE RISERVATA

7Il ritorno di Stefano Foresi, l'addio di Fabio Fiorillo. La nuova Giunta riparte da qui e dalle conferme degli altri assessori uscenti. Il sindaco ha già detto di voler ragionare per alcuni giorni sulle scelte anche in funzione della «rivisitazione delle deleghe, naturale per un secondo mandato». In particolare dovrebbero esserci accorpamenti e raggruppamenti per rendere più efficiente la macchina comunale. Le scelte? Nel tam tam politico il vicesindaco Sediari è dato al Bilancio, mentre l'Urbanistica potrebbe essere affidata alla...