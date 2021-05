5 Come è stata regolamentata l'attività di ristorazione al chiuso?

Al tavolo resta il limite di 4 persone, se non conviventi. Distanza di almeno un metro (ridotta solo in caso di barriere fisiche di separazione) e gli avventori dovranno usare la mascherina quando non seduti ai tavoli. I menù dovranno essere consultati preferibilmente in forma digitale o dovranno essere plastificati per consentire la disinfezione dopo l'uso. Altrimenti dovranno essere in carta e gettati dopo ogni singola consultazione.

6 È già stata definita una data per la ripresa delle attività nelle sale da ballo e discoteche?

Per il momento non è stata stabilita nessuna data di apertura per le discoteche, sale da ballo, all'aperto o al chiuso, che restano quindi sospese.

7 Quali attività possono riaprire dal primo luglio?

Dal 1° luglio riaprono le piscine al chiuso, i centri termali e i centri benessere. In piscina dovrà essere garantito il distanziamento di 7 metri quadrati. Previsti ingressi contingentati in spogliatori e docce, evitando l'uso comune di asciugacapelli «che al bisogno dovranno essere portati da casa». Il gestore potrà vietare l'accesso alle docce, invitando i clienti a cambiare rapidamente il costume bagnato. Negli spogliatoi dovrà essere garantito il distanziamento di almeno un metro fra i clienti e si dovranno indossare obbligatoriamente le mascherine.

8 Quando potranno ricominciare le feste?

La ripartenza delle feste, comprese quelle che si svolgono dopo cerimonie civili e religiose, è fissata al 15 giugno, anche al chiuso. Agli ospiti sarà richiesto il pass. Il certificato verde serve per partecipare a feste e banchetti e per spostarsi fra le regioni che si trovano in zona arancione o rossa.

9Il decreto del governo ha anche stabilito le riaperture delle sale giochi?

Dal primo luglio riparte l'attività di sale giochi, scommesse, bingo e casinò. All'ingresso dei locali deve essere misurata la temperatura. Gli apparecchi e i tavoli devono essere dislocati in modo di garantire la distanza di un metro tra i clienti. E devono essere sanificati dopo l'utilizzo.

10Possono ripartire i parchi di divertimento?

Le attività di parchi tematici e di divertimento sono state anticipate dal nuovo decreto legge dal 1° luglio al 15 giugno.

11Il pubblico può partecipare agli eventi sportivi? Con quali restrizioni?

La presenza di pubblico è autorizzata per tutti gli eventi e competizioni sportive dal 1° giugno all'aperto e dal 1° luglio al chiuso nei limiti già fissati: capienza non superiore al 25% di quella massima e numero di spettatori non superiore a mille persone all'aperto e 500 al chiuso.

12Quando è previsto il ritorno in presenza dei corsi di formazione?

I corsi di formazione pubblici e privati potranno riprendere le lezioni in presenza dal 1° luglio.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

