CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet Scopri la promo

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

© RIPRODUZIONE RISERVATA

1 Un voto per il lavoro fatto in questi cinque anni quando abbiamo affrontato e risolto tanti problemi. Non tutti, certo: nessuno ha la bacchetta magica. E lo faremo con la consapevolezza di sapere come affrontare le questioni e dove reperire i fondi necessari, come avvenuto per la riqualificazione degli Archi o del lungomare. 2 C'è una città che si è rimessa in moto, un nuovo spirito di fiducia nel futuro e un ritrovato orgoglio di essere anconetani. Sono stati riqualificati pezzi importanti della città che sono anche elementi della...