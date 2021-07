1 su 3 a settembre senza scudo

Ci sono giorni in cui in tutte le Marche sono stati fissati 20/30 appuntamenti, diversi giorni in cui non c'è nessuno prenotato. Dalle agende non emerge il dato sui richiami che dal 15 luglio in poi saranno 257mila circa. Da qui il totale che potrebbe scaturire a fine agosto di popolazione immunizzata: circa 950mila persone, un milione - come dice Saltamartini - sperando che da qui in avanti anche altri indecisi si convincano.

Lo studio delle contromisure

A ognuno le sue riflessioni, alla Asur quelle relative alla macchina della prevenzione. Ritrovarsi con 86mila slot liberi, infatti, è un problema piuttosto serio alla luce dell'obiettivo che l'assessore regionale Filippo Saltamartini aveva fissato. Il tema di una condotta più aggressiva verso chi non si vaccina viene soppesato dalla Regione e dai manager sanitari delle aziende sanitarie da ormai da tre settimane. Si era parlato di camper davanti ai locali, di fare il tampone a chi si andava a vaccinare. L'ago sembra essersi fermato da lunedì scorso sulla possibilità di creare dei camper attrezzati che si rechino nei paesi dove ci sono le adesioni più basse per avviare la vaccinazione itinerante. Ci sono tutti i tempi per poter vaccinare almeno 200 mila persone entro metà settembre. Ma bisogna partire subito, così l'assessorato regionale di Saltamartini ha deciso di rompere il ghiaccio e di partire. Per questo motivo è stata coinvolta la protezione civile e dal 27/28 luglio tutto il personale che rimane precettato e inutilizzato negli hub dovrà continuare la campagna vaccinale direttamente nei Comuni.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA