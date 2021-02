1 «Si poteva fare meglio, non condivido quello che è stato fatto in questi mesi. È stato un governo che ha bloccato tutto, pensando che dare soldi a pioggia fosse la soluzione. Bisogna investire in infrastrutture e opere che possano creare posti di lavoro».

2 «Votare sarebbe assurdo in questo momento di grande difficoltà economica. Draghi rappresenta la soluzione migliore ma mi meraviglio che certe persone e partiti abbiano dei dubbi. In questa fase non devono guardare al loro tornaconto personale ma al bene dell'Italia. C'è un debito pubblico spaventoso e bisogna gestire il recovery plan, miliardi di euro che vanno investiti bene».

3 «Sicuramente per prima cosa la gestione dell'emergenza sanitaria, per una campagna vaccinale rapida e capillare. Quanto all'economia, va fatta una politica di investimenti sulle infrastrutture con i fondi Ue. Bisogna far ripartire le grandi opere: scuole, ospedali, strade, ponti, ferrovie e infrastrutture digitali. Bisogna snellire la burocrazia e abbassare la pressione fiscale per essere competitivi a livello europeo e nel mondo, riducendo anche il costo del lavoro».

4 «Chiedo di portare a termine i lavori e i progetti iniziati 20 anni fa come la Fano-Grosseto. Penso anche alla dorsale adriatica ferroviaria e all'ospedale unico per Pesaro e Fano. Non dico a Muraglia, ma un ospedale baricentrico».

5 «Conosce la politica sovranazionale e le esigenze che ha una nazione e le sue imprese. È la persona giusta per rilanciare il Paese, se andremo avanti così continueremo a indebitarci senza fare percorsi di crescita. E sarà un problema per i nostri figli».

© RIPRODUZIONE RISERVATA