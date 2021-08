1 Quando entrerà in vigore il nuovo decreto sul Green pass per i trasporti pubblici e nelle scuole?

Il nuovo decreto approvato giovedì sera dal Consiglio dei ministri entra in vigore mercoledì primo settembre e durerà fino al 31 dicembre, che è il termine fissato dal governo per la fine dello stato di emergenza pandemica.

2 Chi avrà l'obbligo di presentare la certificazione verde nelle scuole e nelle Università delle Marche?

Tutto il personale scolastico e universitario e gli studenti universitari (con controlli a campione) devono possedere il Green pass.

3 Cosa implica il mancato rispetto dell'obbligo Green pass per i docenti di scuola e Università?

Il mancato rispetto del requisito è considerato assenza ingiustificata e a decorrere dal quinto giorno di assenza, il rapporto di lavoro è sospeso e non sono dovuti la retribuzione né altro compenso.

4 Quali sono le misure di sicurezza da adottare nelle aule alla ripresa dell'anno scolastico?

Resta obbligatorio l'utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie (mascherine), fatta eccezione per i bambini di età inferiore ai sei anni, per i soggetti con patologie o disabilità incompatibili con l'uso della mascherina, per gli studenti impegnati nelle attività sportive.

5 Sono previste le deroghe all'obbligo di mascherina a scuola?

Le linee guida possono derogare all'obbligo di mascherina se alle attività partecipano solo studenti vaccinati o guariti. Stessa cosa vale per le Università.

6 Quali sono le altre misure applicate dal primo settembre?

A decorrere dal primo settembre, nuove norme anche per l'accesso ai mezzi di trasporto. Il criterio guida è la distinzione tra trasporti di medio-lunga percorrenza e trasporto pubblico a breve percorrenza. Ad eccezione degli aerei, per i quali non si prevede alcuna differenziazione.

7 Dove si dovrà viaggiare con il Green pass in tasca?

Si utilizzerà il pass sugli aerei, navi e traghetti (esclusi quelli sullo stretto di Messina), sui treni a lunga percorrenza, sugli autobus che collegano più di due regioni, sui bus adibiti a servizi di noleggio con conducente.

