1 Come viene modificato l'orario del coprifuoco nel decreto del governo?

Attualmente anche nelle Marche in zona gialla il coprifuoco è stato ridotto di un'ora: scatta dalle 23 alle 5. A partire dal 7 giugno slitterà alle 24. É invece prevista l'abolizione del coprifuoco dal 21 giugno. In zona bianca il coprifuoco viene automaticamente annullato.

2 Da quale data sono ammessi i banchetti dopo i matrimoni o le comunioni?

Il decreto prevede la ripartenza delle feste, comprese quelle che si svolgono dopo cerimonie civili e religiose (come matrimoni e comunioni) dal 15 giugno, anche al chiuso. Agli ospiti sarà richiesto il green pass. Il certificato verde spetta a chi si è vaccinato, a chi ha avuto ed è guarito dal Covid, a chi si è sottoposto a tampone nelle 48 ore precedenti la festa con esito negativo.

3Sono previsti protocolli particolari per i banchetti?

Sarà necessario individuare un Covid manager per verificare il rispetto del protocollo da parte di ospiti e lavoratori e quando si è al chiuso è necessario usare la mascherina. Il self service è consentito solo se sul tavolo ci sono porzioni monodose ed è prevista una distanza fra i tavoli di due metri. Se al rinfresco c'è la musica dal vivo, i gruppi dovranno essere ad almeno tre metri di distanza dal pubblico. Gli invitati potranno ballare, ma solo all'esterno e ognuno dovrà avere almeno 1,2 metri quadrati a disposizione.

4 Cosa succede da domani?

Scatta la riapertura dei ristoranti anche al chiuso, con tre settimane di ritardo rispetto ai locali con posti all'esterno. Riapertura non solo a pranzo ma anche a cena. E sempre da domani è possibile consumare al bancone dei bar sia di mattina che di sera.

© RIPRODUZIONE RISERVATA