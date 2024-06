SMAnia di Sport: inclusione e benessere per le persone con SMA

Quando si parla di sport non ci si riferisce soltanto alla pura attività fisica, ma anche a un potente strumento con il quale perseguire il benessere e attraverso cui favorire l’inclusione sociale e l'espressione di sé stessi. A farsi promotore di questa visione è “SMAnia di sport”, importante iniziativa promossa da Biogen, azienda leader nelle neuroscienze, con il patrocinio delle Associazioni dei Pazienti Famiglie SMA, ASAMSI e UILDM oltreché del Comitato Italiano Paralimpico della Regione Marche (CIP Marche) e della FIPPS (Federazione Italiana Paralimpica Powerchair Sport). Un percorso importante che dal 2023 promuove attraverso lo sport il benessere e l’inclusione sociale delle persone con SMA e che lo scorso 31 maggio ha fatto tappa all’hotel Federico II di Jesi (Ancona).

Superare limiti e barriere attraverso lo Sport

L’atrofia muscolare spinale è una patologia rara, neuromuscolare e genetica che va a colpire il sistema nervoso e, con il passare del tempo, causa una progressiva perdita di massa muscolare. Negli ultimi anni, la ricerca scientifica ha permesso di compiere importanti progressi, ma a giocare un ruolo fondamentale è anche la consapevolezza nei confronti della malattia che permette di migliorare la qualità di vita di chi ha la SMA. Il tutto attraverso un approccio che prenda in considerazione i diversi aspetti su cui la malattia ha impatto. “La SMA è una malattia neuromuscolare ad altissima complessità che necessita di un monitoraggio costante, a 360 gradi, con approccio multidisciplinare e a misura delle diverse esigenze di ciascuno” spiega la Dottoressa Michela Coccia, Direttore Clinico del Centro NeMO di Ancona. “È fondamentale quindi, nel percorso di presa in carico, il coinvolgimento di un team di esperti tra cui, oltre al neuropsichiatra infantile e al neurologo, anche il fisiatra, lo pneumologo, il logopedista, il neuropsicomotricista e altre figure importantissime come lo psicologo e il fisioterapista”. La multidisciplinarietà permette di accompagnare le persone monitorando tutti gli aspetti su cui la malattia ha impatto. “Per farlo, sono importanti i centri clinici specializzati, come i Centri NeMO, il network nazionale di cui la sede di Ancona è parte attiva dal 2022” prosegue la Dottoressa. “La specificità dei Centri NeMO, che nascono dalla volontà dei pazienti e in alleanza con le Istituzioni, è proprio quella di offrire in un unico luogo tutte le specialità cliniche necessarie per la presa in carico di ogni bisogno funzionale della persona, insieme alla sua famiglia, grazie a un team di professionisti coeso e ‘iperspecializzato’ sulle malattie neuromuscolari. La multidisciplinarietà è infatti un aspetto fondamentale quando si tratta di malattie ad alta complessità come la SMA. Il Centro NeMO Ancona è un riferimento per le persone con patologie neuromuscolari, dall’età pediatrica a quella adulta, su tutto il territorio delle Marche e della costa adriatica”.

Dialogo e confronto con gli esperti

L'attività fisica va oltre il semplice approccio pratico per mantenersi in salute, come spiega la Dottoressa Coccia: “promuovere lo svolgimento di attività fisica tra le persone con SMA, bambini e adulti, è fondamentale sia come parte integrante del percorso di riabilitazione sia come strumento concreto per raggiungere un maggiore benessere psicofisico. Rimane importante che ogni tipo di attività sia svolta in sicurezza e sempre sotto consiglio degli esperti del Centro di riferimento”. L’incontro “SMAnia di sport” che si è svolto a Jesi ha avuto come focus principale quello di aiutare le persone che vivono con questa patologia e i loro familiari, per aiutarli nell’inserimento della pratica sportiva tanto nella quotidianità quanto all’interno di un percorso riabilitativo. Perché la passione per lo sport giova sia a livello di salute fisica sia a livello mentale. “Iniziative come SMAnia di sport creano preziosi momenti di incontro e condivisione tra esperti, persone con SMA e i loro familiari, per esplorare insieme i benefici della pratica sportiva e capire quali sono le attività più idonee alle esigenze specifiche di ciascuno” conclude la Dr.ssa Coccia.

L’incontro, organizzato da Biogen, si è tenuto all’hotel Federico II di Jesi e ha dato la possibilità di aprire un confronto diretto tra persone con atrofia muscolare spinale, esperti del settore e familiari. Le diverse testimonianze dirette hanno fatto luce sull’importanza dello sport come strumento per il raggiungimento di un maggiore benessere psicofisico. L’incontro si è concluso con una sessione pratica di esercizi guidata da professionisti qualificati.

Inclusione e condivisione: lo sport come linguaggio universale

“SMAnia di Sport” rientra in una progettualità di più ampio respiro, condotta all’interno di un percorso strutturato che punta a promuovere sensibilizzazione ed empowerment all'interno della comunità SMA. Giuseppe Banfi, Amministratore Delegato di Biogen Italia ha specificato che “supportare chi convive con patologie neuromuscolari significa comprenderne le esigenze al fine di poter dare risposte concrete che vadano oltre le terapie farmacologiche: per questo abbiamo sviluppato un progetto che dà la possibilità di esplorare e mettere in pratica le opportunità che la pratica sportiva offre, sia per il benessere individuale di queste persone, sia per la loro maggiore inclusione sociale”.

L’appuntamento di Jesi ha coinvolto anche esponenti del Comitato Italiano Paralimpico, che hanno condiviso la loro testimonianza sul valore dello sport come linguaggio globale di inclusione.

Consapevolezza

“SMAnia di Sport” ha visto la partecipazione di numerosi esperti ma anche ovviamente di pazienti e familiari, permettendo così di creare e instaurare un clima di consapevolezza. Fiducia in sé stessi e conoscenza del proprio corpo sono, infatti, basi fondamentali per affrontare al meglio il percorso futuro della malattia.

Un impegno importante che ha avuto nella tappa marchigiana la conferma di come la prevenzione passi anche da una maggior inclusione sociale. Sul sito togetherinsma.it è possibile trovare ulteriori informazioni e rimanere aggiornati circa i futuri eventi in programma.