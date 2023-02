Sanità e territorio, l’importanza delle case di cura

Negli ultimi anni si è assistito a cambiamenti consistenti in tema di sanità. Modifiche e aggiornamenti, resi necessari da una situazione non semplice, che ha avuto un impatto importante su un settore, sempre e comunque, in costante evoluzione come quello sanitario. Tra i fattori che hanno influenzato il cambiamento rientrano, senza dubbio, l’innalzamento dell’età media e dell’aspettativa di vita, ma anche le nuove sfide e la possibilità di ricorrere ai più moderni ritrovati tecnologici, per la diagnosi e la cura delle diverse patologie.

In tale contesto, le case di cura giocano un ruolo fondamentale, un supporto indispensabile alle necessità dei cittadini, in ogni fase della loro vita. Tra le realtà maggiormente consolidate e in grado di offrire servizi a 360 gradi ai pazienti, la casa di cura Villa dei Pini di Civitanova Marche rappresenta ormai da anni un punto di riferimento per tantissime famiglie e cittadini.

Una realtà consolidata

Fondata nel cuore di un’ampia pineta nel 1953, per realizzare l’ambizioso progetto dell’Ing. Cav. Gaetano Caradonna, la casa di cura Villa dei Pini è oggi un vero e proprio polo ospedaliero per il territorio. Grazie a un’offerta sanitaria che spazia dall’interventistica chirurgica multi-specialistica alla diagnostica strumentale, dalla riabilitazione alle attività poliambulatoriali, sempre avvalendosi di professionisti di comprovata esperienza, il cittadino può trovare risposte alle più disparate necessità.

“Con l’obiettivo centrale di curare, ma di fare al contempo prevenzione e diagnostica precoce – dice il responsabile della diagnostica, Lucio Baffoni - siamo una clinica sempre al passo con i tempi e all’avanguardia in tema di strumentazione, con il valore aggiunto di avere alle spalle una struttura ospedaliera di rilievo quale è Villa dei Pini, con tutto ciò che comporta in termini di ventaglio di servizi offerti e di professionisti competenti”.

Alla diagnostica, la struttura affianca una vasta attività ambulatoriale multi-specialistica: dall’oculistica all’ortopedia, dalla dermatologia alla podologia, dalla gastroenterologia all’urologia/andrologia, e poi analgesia, maxillo-facciale, flebologia, endocrinologia.

Servizi offerti con la massima professionalità e precisione, con prestazioni sanitarie accessibili sia in regime di convenzione sia in regime privato, che, negli anni, hanno reso Villa dei Pini sempre più un punto di riferimento non solo per la città, ma per tutto il territorio limitrofo. Dietro a questa grande e importante realtà, dal 2009, c’è la sicurezza di un Gruppo come KOS, primario gruppo sanitario italiano operante, oltre che nella medicina per acuti attraverso Villa dei Pini e l’Ospedale di Suzzara, nel mantovano, anche nell’assistenza sociosanitaria e nella cronicità residenziale, nella riabilitazione e nella psichiatria.

L’esperienza di un Gruppo solido

L’esperienza di KOS è oggi presente in undici regioni italiane e all’estero, offrendo oltre 13 mila posti letto, 108 strutture in Italia e 51 in Germania. Solo nel nostro Paese i posti letto sono 9 mila, suddivisi tra residenze per anziani (con il brand Anni Azzurri), centri di riabilitazione (Santo Stefano Riabilitazione), comunità terapeutiche psichiatriche e cliniche psichiatriche (Neomesia), ospedali, tra cui, appunto, Villa dei Pini. Ma il Gruppo KOS è attivo anche con centri ambulatoriali di riabilitazione e diagnostica e, in India, con centri di diagnostica e radioterapia, per un totale di circa 13.300 tra dipendenti e collaboratori.

La gestione KOS ha permesso a Villa dei Pini di vedere potenziata la propria strumentazione e sviluppare nuove offerte clinico-sanitarie, migliorando ed efficientando le strutture e attuando un costante piano di formazione del personale. Presso la struttura, i pazienti possono accedere a cure e trattamenti di patologie ortopediche, di natura degenerativa o traumatica (con chirurgia mini-invasiva, artroscopica e rigenerativa), trattamenti medici oncologici, anche con attività di Day Hospital, medicina generale, chirurgia, attività ambulatoriale, ma anche consulenza psicologica, consulenza nutrizionale, pneumologia, nefrologia, neurologia, otorinolaringoiatria, ginecologia e centro cefalee. Senza dimenticare i piani di welfare con le aziende, i pacchetti dedicati e l’assistenza domiciliare.

Villa dei Pini si trova a Civitanova Marche (MC), in viale dei Pini 31. Per maggiori informazioni e prenotazioni è possibile vistare il sito internet www.casadicuravillapini.it o telefonare al Numero Unico 0733/1930310 (lun.-ven. 8-17, sab. 9-13). In alternativa, è possibile rivolgersi allo Sportello Cup e Ufficio Ricoveri dal lunedì al venerdì 8-19 e il sabato 8-13.