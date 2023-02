Nasce un nuovo concetto di concessionaria

Contenuto a cura di Piemme SpA Brand Lab in collaborazione con DOMINA S.P.A.

Selezionato per le sue performance e la lunga esperienza maturata sul territorio e, fin dal 2019, tra i primi Cupra garage ufficiali del marcato italiano, il Cupra garage di Ancona si rinnova e si fonde con il marchio Domina, dando vita all’innovativo Cupra Garage Domina, pronto a presentarsi ufficialmente al pubblico con un evento unico.



Un aggiornamento che fa storia

«La rivoluzione avviata a inizio 2023 – rivela Andrea Ricci, Cupra Master di Domina S.p.A. – porta il Cupra Garage di Ancona a rinnovarsi restando comunque fedele a se stesso, mantenendo l’identità caratteristica e unica di Cupra Viavai per rappresentare sempre meglio i valori della Cupra Tribe».

Un restyling importante, che non modifica l’anima del Garage ma include la ragione sociale del progetto su Cupra, ora legato al marchio Domina S.p.A. Quello che resta invariato è, anche, il cuore pulsante del Cupra Garage, rappresentato ovviamente dal team Domina, fatto di professionisti specializzati in grado di offrire assistenza completa per qualsiasi necessità.

L’esperienza del gruppo Domina al servizio di Cupra

Come rimarcato dal direttore Commerciale di Cupra Garage Domina, Giuseppe Di Maio: «L’esperienza maturata negli anni dal gruppo Domina S.p.A. ha permesso di essere selezionati tra i primi Cupra Garage in Italia. Una realtà dietro cui si cela un concetto tutto nuovo di concessionaria, un ambiente in grado di comunicare i valori e l’essenza del Brand Cupra».

«Una fusione – prosegue Di Maio – che va ad arricchire l’offerta di autovetture ad alte performance dedicate a una clientela che fa della sportività e della qualità i driver per la scelta della propria vettura da utilizzare nella vita di tutti i giorni. Ma anche un segnale tangibile di come Domina S.p.A. investa, cresca e sia pronta per affrontare le nuove sfide del mercato di cui copre tutti i segmenti, le esigenze e i gusti».



L’anima sportiva di Cupra

Lo stile contemporaneo e il rinnovato concetto di sportività che pervadono il Cupra Garage Domina nella sua veste aggiornata offrono la possibilità di entrare in contatto con il nuovo marchio indipendente del Gruppo Volkswagen e con una moderna gamma di vetture dall’animo sportivo e contemporaneo, che ridefiniscono il significato stesso di performance, ponendosi come mission quella di ispirare il mondo partendo da Barcellona.

Negli ultimi modelli, la chiara vocazione racing che da sempre caratterizza Cupra incontra e si fonde con design, stile, innovazione tecnologica e alte prestazioni. Qualche esempio? Il best seller, Cupra Formentor, primo modello dal dna 100% Cupra. Un Suv coupé progettato per esprimere al meglio il concetto di sinergia tra sportività e design del marchio, senza rinunciare alle performance, mantenendo la libertà di muoversi senza limiti, anche nelle personalizzazioni.

E poi Cupra Born, la 100% elettrica che unisce una mobilità sostenibile più dinamica a un’innovazione fuori degli schemi. Per la massima potenza a zero emissioni, con dotazioni multimediali in grado di stupire e in grado di regalare un’esperienza di guida unica e mai provata prima.



Un evento imperdibile

L’ingresso ufficiale di Cupra nei marchi Domina S.p.A. è accompagnato da un rinnovato spazio interno alla sede di via Maccari, 4 (Zona Baraccola) di Ancona. Un luogo unico, in cui respirare pienamente le sensazioni restituite dal marchio Cupra e che, domenica 26 febbraio, sarà protagonista dell’inaugurazione ufficiale della nuova avventura.

Un evento irripetibile, che il Team Domina invita a non mancare. Lo showroom sarà aperto al pubblico per l’inaugurazione dalle 15.30 alle 19.30, per toccare con mano gli ultimi modelli: tra design, performance, tecnologia e, soprattutto, passione. Il tutto allietato da Open Bar e accompagnato dalla musica elettronica del Dj Set curato da Radio Studio Più e dall’arte delle performance live dell’apprezzato Graffiti Artist, Federico Zenobi.



Entrare nel nuovo Cupra Garage Domina di Ancona vuol dire accedere ad uno spazio che rappresenta alla perfezione Cupra. Un luogo dove la sportività contemporanea varca i confini del mondo delle auto e in cui trovare articoli di lifestyle unici, emblema della passione di Domina e di Cupra per tradizione artigianale e cura del dettaglio. Per ulteriori informazioni sull’inaugurazione, le vetture e le offerte proposte è possibile visitare il sito cupra.dominaspa.it, oppure seguire le pagine social Cupra Domina.