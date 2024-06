Energia, imminente il passaggio al mercato libero: cosa comporta?

Il 1° luglio sarà il giorno della svolta per il mercato dell’energia elettrica in Italia: quella data segnerà, infatti, la fine del mercato tutelato e il passaggio obbligatorio al mercato libero. Il consumatore sarà, dunque, chiamato a scegliere il proprio fornitore all’interno del panorama delle offerte presenti sul mercato.

Mercato tutelato-mercato libero: le differenze

Ma che cosa cambia? Sotto il regime di mercato tutelato dell’energia elettrica il prezzo della fornitura veniva definito dall’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente, l’ARERA, che lo aggiornava ogni tre mesi. Nel mercato libero, invece, il costo della luce viene stabilito dalle società energetiche, che operano in concorrenza tra loro: il cliente ha dunque la possibilità di scegliere l’offerta che lo convince maggiormente, optando per tariffe che seguono l’andamento dei prezzi della materia prima oppure per altre che restano fisse per un determinato periodo di tempo. A garanzia del consumatore, i soggetti che operano sul mercato dell’energia elettrica sono comunque sottoposti alla vigilanza dell’ARERA, con la possibilità di cambiare liberamente fornitore senza costi aggiuntivi.

Entro il 1° luglio, dunque, toccherà al consumatore scegliere il fornitore e l’offerta di energia elettrica che più lo convince tra quelle proposte dal mercato libero. L’eccezione è rappresentata dai cosiddetti “clienti vulnerabili”, che invece proseguiranno per il momento col gestore “di maggior tutela” alle condizioni stabilite da ARERA.

Astea Energia, esperienza e qualità nel mercato libero

In un contesto del genere, affidarsi a un gestore di energia che abbia esperienza e sia in grado di abbattere i costi per la clientela, conservando un servizio di fornitura e assistenza di alto profilo rappresenta di sicuro un vantaggio. È il caso di Astea Energia Gas e Luce, azienda che opera sul territorio marchigiano da 20 anni e che, dal 2016, è entrata a far parte del Gruppo SGR, realtà attiva da oltre 60 anni sul mercato italiano della distribuzione e della vendita di gas naturale e dell’elettricità, da sempre attenta alla sostenibilità, all’innovazione e all’alta qualità del servizio offerto al consumatore: a oggi sono oltre 380mila i clienti serviti in tutta Italia dal Gruppo SGR tra forniture gas e luce.

Innovazione, rispetto per i propri clienti e per l’ambiente, trasparenza e alta qualità del servizio sono i valori che muovono Astea Energia, azienda in grande crescita come numero di clienti nel territorio delle Marche che, in vista del passaggio obbligatorio al mercato libero, ha elaborato una nuova offerta per i clienti che arrivano dal mercato tutelato dell’energia elettrica.

Fine Tutela Più Luce: l’offerta che blocca gli aumenti in bolletta

Fine Tutela Più Luce: questo il nome della proposta formulata da Astea per la fine del mercato sotto tutela. L’offerta prevede un prezzo della materia prima molto basso, pari a 0,115 €/kWh, ma a rendere ulteriormente vantaggiosa questa proposta ci sono il fatto che il costo sarà fisso per 12 mesi, e che il cliente potrà usufruire di uno sconto complessivo di 75 euro sulla fornitura dell’energia elettrica.

I vantaggi di Fine Tutela Più Luce sono evidenti, soprattutto se si pensa che attualmente il prezzo dell’energia varia ogni tre mesi. La nuova offerta di Astea Energia consente al consumatore di mettersi al riparo da eventuali rincari, assicurando stabilità per un intero anno. Di fatto, Astea Energia blocca il prezzo per il primo anno, impedisce l’aumento nella bolletta della luce e come se non bastasse offre uno sconto di 75 euro. E la proposta di Fine Tutela Più Luce assume ancora più valore se la si inserisce all’interno del contesto europeo degli ultimi anni, in cui il costo dell’energia è stato soggetto a costanti variazioni e aumenti dovuti alla fragilità della situazione politico-economica internazionale.

I vantaggi dell’assistenza Astea Energia

L’offerta Fine Tutela Più Luce è naturalmente accompagnata dalla qualità che Astea offre per tutti i suoi servizi, in particolare nell’assistenza al cliente: un aspetto che l’azienda ha costantemente migliorato nel corso dei decenni, costruendo un team in grado di dissipare qualunque dubbio da parte del consumatore e di intervenire prontamente in caso di problemi tecnici.

Per sottoscrivere l’offerta Fine Tutela Più Luce è possibile collegarsi alla pagina dedicata all'offerta sito ufficiale di Astea www.asteaenergia.it , oppure contattare il numero verde 800.992627 o, ancora, un agente, presso uno degli sportelli dell’azienda presenti sul territorio.