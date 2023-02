Alta formazione e certificazione: come distinguersi nel mondo della Saldatura

In un mondo in cui il lavoro sembra essere diventato un obiettivo difficile da raggiungere, spesso transitorio o poco definitivo, i mestieri artigianali conservano ancora una posizione di tutto rispetto e continuano ad essere molto richiesti. Per attività così tecniche, si potrebbe pensare sia sufficiente un diploma professionale, invece è proprio qui che avviene il punto di svolta, tanto per il lavoratore quanto per le aziende, poiché è questa profonda natura tecnica che reclama una forte specializzazione, unitamente a un insieme di conoscenze che vanno acquisite nel tempo, tramite l’esperienza.

Ma a chi rivolgersi? In Italia, il punto di riferimento è senza dubbio Airone P.G. Sas, la cui attività s’inserisce nel solco dell’operato dell’IIS, l’Istituto Italiano della Saldatura, il quale dalla sua sede di Genova si è sviluppato nel territorio con tre Centri di Eccellenza, tra cui proprio Airone P.G., che opera nell’Italia centrale dal 1 marzo 1997, formando un personale qualificato, dalle molte abilità dotate di certificazioni nazionali e internazionali, capace di portare la maestria della saldatura nel mondo del lavoro.

La sinergia fra istituti accreditati genera eccellenza

L’Istituto Italiano della Saldatura si configura come il principale soggetto, nazionale e internazionale, per quanto concerne le tecnologie di saldatura, giunzione, taglio e controllo. Il capofila è l’Istituto Italiano della Saldatura - Ente Morale (IIS), la cui missione è "promuovere e favorire in Italia il progresso della saldatura in ogni suo campo, incluse le tecniche affini e complementari e di contribuire alla sua conoscenza e diffusione". Un compito importante e di responsabilità, già assegnato nel dopoguerra dal Ministero dell’Industria, da condurre con passione e professionalità, in qualità di delegato italiano ai comitati tecnici, normativi e scientifici internazionali, oltre che attraverso l’attività di informazione. I corsi dell’Istituto Italiano della Saldatura, attualmente organizzate dalla Società del gruppo IIS Progress, sono estremamente ampi e dettagliati, sempre aggiornati e allineati agli standard internazionali, sino a toccare e approfondire tutte le tematiche inerenti al mondo della saldatura, in stretta connessione con il settore industriale – proprio per merito della connotazione ufficiale attribuita all’Istituto Italiano della Saldatura – , a fianco dei grandi gruppi (ENI, ANSALDO, RFI, ENEL) e come sostegno nella realizzazione di progetti quali autostrade, ferrovie, opere civili e pubbliche, in qualità di consulenza e supporto tecnico.

Un ente riconosciuto in Italia ed Europa

Numerosi i riconoscimenti assegnati all’IIS, la cui esperienza nel campo della saldatura è una vera e proprio missione che si esprime con sistemi di insegnamento, procedure operative e servizi di certificazione all’avanguardia e professionalizzanti, capaci di fornire una formazione unica e spendibile, dunque con un ritorno economico e di crescita personale per il corsista. L’Istituto Italiano della Saldatura, essendo membro della Federazione Europea della Saldatura (European Federation for Welding, Joining and Cutting “EWF”) e dell’Istituto Internazionale della Saldatura (International Institute of Welding “IIW”), è ente globalizzato in saldatura e la certificazione rilasciata sarà un “patentino” valido ovunque. In questo senso, Airone P.G., Agenzia formativa accreditata Regione Umbria, si presenta come struttura di riferimento a completamento dei servizi offerti dall’IIS, in particolare nella formazione di saldatori, brasatori, operatori di saldatura, personale addetto ai controlli non distruttivi, processi di saldatura, procedure, certificazioni di prodotto e di sistema qualità, utilizzando un sistema di gestione aziendale secondo ISO 9001.

Una didattica certificata e completa

L’offerta formativa di Airone P.G. consta di moltissimi corsi, alcuni continuativi, che si ripetono ciclicamente nel tempo, altri in aggiunta di tipo stagionale, nella doppia forma – molto comoda per il partecipante – della didattica in presenza e a distanza. Tra i continuativi, organizzati in tutte le sedi (Perugia, Terni, Fano, Jesi, Ancona, Recanati, Urbino, Ascoli Piceno, Foiano della Chiana, Rieti, oltre che presso le aziende richiedenti), troviamo i “Corsi per saldatori di materiali metallici”, che coinvolgono sia i processi manuali che quelli semiautomatici e automatici: sono tutti finalizzati alle certificazioni UNI EN, UNI EN ISO, ASME, AWS ecc., in base alla qualifica desiderata e alle competenze di partenza, e organizzati su esercitazioni a difficoltà crescente, sotto la guida di un Istruttore qualificato. I processi di saldatura disponibili sono:

l’elettrodo rivestito (SMAW)

il filo continuo con o senza protezione di gas (GMAW con filo pieno o animato/FCAW)

la fiamma ossiacetilenica (OFW)

il TIG – elettrodo infusibile di tungsteno con protezione di gas inerte (GTAW)

la brasatura

Tutti i mesi, a Perugia, parte invece il “Corso per saldatori di tubi e raccordi di polietilene”: le prime date utili sono il 24 Marzo e il 28 Aprile 2023. La prova di qualificazione prevede una parte teorica, con domande a risposte multiple, e una pratica, basata sull’esecuzione di uno o più saggi con i processi di saldatura per cui si richiede la qualificazione, valutati quindi con prove non distruttive e distruttive sulla base delle indicazioni fornite dalla normativa UNI 9737.

Il “Corso per operatori CND di livello 2” (conforme alla normativa UNI EN ISO 9712) si svolgerà da aprile a luglio 2023, sempre nelle modalità a distanza e in presenza a Perugia, e riguarderà la qualificazione e la certificazione del personale addetto alle prove non distruttive, distinti per livello di qualificazione e per metodo:

modulo base (MB)

esame visivo (VT)

esame con particelle magnetiche (MT)

esame con liquidi penetranti (PT)

esame ultrasonoro (UT)

Il “Corso sull’incollaggio” comincerà invece a giugno 2023, in presenza, con il supporto delle aziende che operano nel settore e proponendo le qualificazioni previste dalla Federazione Europea della Saldatura (EWF), quali European Adhesive Bonding Engineer (EAE), European Adhesive Bonding Specialist (EAS) ed European Adhesive Bonder (EAB).

Non solo saldatori: la figura del coordinatore sia per materiali metallici che per materiali plastici (polietilene)

Il “Corso per coordinatore di saldatura”, con inizio a maggio e novembre 2023: la durata è di 40 ore e fornisce le competenze utili per svolgere l’importante mestiere di Coordinatore di Saldatura, così denominato dalla norma EN 1090-2, il quale ha il compito di supervisionare la pianificazione e la realizzazione di tutte le fasi della fabbricazione, secondo quattro diversi livelli di competenza, ovvero IWE, IWT, IWS, IWP (International Welding Engineer, Technologist, Specialist, Practitioner). I corsi teorici riguardano i processi di saldatura, la metallurgia e la saldabilità, la progettazione, il calcolo e la fabbricazione saldata e i livelli di qualificazione soddisfano i requisiti di conoscenza tecnica definiti dalla norma ISO 14731, ISO 3834 (e altre norme applicabili) per lo svolgimento delle attività di Welding Coordination.

In presenza anche il “Corso per coordinatore di saldatura e posa in opera di reti di polietilene”, con inizio fissato a settembre 2023. Questa figura professionale affianca quella tradizionale del saldatore (caratterizzata dalla norma UNI 9737) ma è di un livello superiore, in quanto caratterizzata da funzioni di gestione e organizzazione, secondo la vigente normativa UNI 10761. Ampio e approfondito il piano di studi, per fornire le competenze migliori e formare figure professionali specializzate, preparate e proattive: caratteristiche delle materie prime, dei tubi e dei raccordi, qualifica e controllo di qualità delle forniture, processi di giunzione applicabili, attrezzature per la realizzazione dei giunti saldati, organizzazione e pianificazione delle attività di saldatura e di posa, attività di posa in opera, analisi comparata tra differenti materiali e sistemi di scavo e di posa, manutenzione delle condotte di polietilene, sistemi e tecnologie di rinnovamento delle condotte, processi di saldatura e manutenzione delle condotte. I supporti didattici di tutti i corsi, siano continuativi o temporanei, sono forniti da IIS Progress e si distinguono per esaustività e completezza; inoltre, i partecipanti hanno a disposizione le attrezzature e i materiali di consumo dei produttori, traendo così il massimo del profitto dall’esperienza didattica.

Airone P.G. fornisce, tra l’altro, anche servizi esclusivi, mirati e a vantaggio delle imprese, come consulenza per tutte le certificazioni aziendali (ISO 9001, EN 1090, EN 15085, ISO 3834 etc.), controlli non distruttivi e prove di laboratorio, verifiche strutturali gru e carriponte (10-20 anni), verifica recipienti in pressione (10 anni) nonché una comprovata e collaudata consulenza e assistenza tecnica.

Per scoprire tutti i corsi di formazione e le possibilità messe a disposizione da Airone P.G. è possibile visitare il sito www.aironepg.it oppure rivolgersi ai seguenti recapiti: fisso 075/6910521, mobile 338/6628787, email info@aironepg.com. La sede operativa è in Via Dell’Acciaio 7, a Ponte Felcino (Perugia), mentre la sede legale si trova in Via Adamo Biagini 6, sempre a Ponte Felcino.