Il mercato cerca saldatori, Airone P.G. risponde

Contenuto a cura di Piemme Brand Lab in collaborazione con AIRONE P.G.

Negli ultimi 10 anni il digitale è diventato la stella polare in ambito lavorativo ma non ci è voluto molto tempo perchè raggiungesse un livello di saturazione. La domanda ormai supera - e di molto - l’offerta e basta aprire una qualunque app di ricerca lavoro per rendersene conto. Proprio questa quotidianità frenetica in cui viviamo, che vede come protagonista la componente digital, ci allontana sempre di più dall’apprezzare i lavori pratici sul campo, oggi erroneamente indicati come “i mestieri di una volta”. Al pari di un social media manager, con alle spalle un solido percorso di formazione, non c’è niente di più prezioso, per esempio, di un saldatore, che ad oggi è un mestiere non solo altamente specializzato, ma che richiede un’adeguata formazione certificata a livello nazionale e internazionale. Airone P.G., in tal senso, è il punto di riferimento del centro Italia.

L’importanza dell’IIS e dei suoi Centri di Eccellenza

Quando parliamo di saldatura, l’Istituto Italiano della Saldatura (IIS) è il principale soggetto operante a livello nazionale (e che rappresenta l’Italia a livello internazionale) nel settore delle tecnologie di saldatura, giunzione, taglio e controllo. L’IIS, che oggi è privato, nasce come ente morale dello Stato nel 1948 con l’obiettivo di diffondere, promuovere e promulgare la tecnica della saldatura: opera da sempre al servizio del mondo industriale a cui fornisce consulenza, supporto tecnico e garanzia di qualità, sia contribuendo alla realizzazione di grandi progetti come autostrade e ferrovie. La sede principale è a Genova, ma la capillarità in tutto il Paese e nel Centro Italia (Marche, Umbria, Toscana, alto Lazio) è garantita da Airone PG- Centro d’Eccellenza dell’istituto Italiano della Saldatura che dall’1 marzo 1997 opera nel centro Italia con molteplici sedi locali, in provincia di Perugia. La scuola per saldatori Airone P.G. è una delle poche a essere riconosciuta come ente formatore dall’IIS, in grado quindi di rilasciare certificazioni valide in tutto il mondo.

Imparare la saldatura (sul campo) con i migliori docenti

Nelle scuole Airone P.G. chiunque può formarsi per diventare saldatore: i corsi sono pensati sia per chi si affaccia per la prima volta al mondo del lavoro, sia per chi è già “del mestiere” e sta intraprendendo un percorso di specializzazione. C’è spazio anche per gli studenti degli istituti tecnici superiori che necessitano di affiancare un percorso lavorativo a quello formativo tradizionale. I programmi didattici sono equamente divisi tra esercitazioni pratiche e teoriche e naturalmente sono pensati in funzione dell’allievo, del suo profilo e dei suoi obiettivi: di conseguenza, la durata è variabile e può andare da pochi giorni a svariate settimane.

Un grande vanto di Airone P.G. è il livello di preparazione e professionalità del corpo docente. Gli insegnanti della scuola sono tutti esperti del settore, con esperienze diretta in impresa e quindi capaci di far toccare con mano ai partecipanti le dinamiche quotidiane del lavoro, e sono inoltre soggetti a un certosino sistema di formazione e di riconoscimento delle competenze: l’IWE (International Welding Engineer) nel caso degli ingegneri, l’IWT (International Welding Technologist) per quanto riguarda periti e tecnici. E’ importante sottolineare, infine, che i corsi iniziano e finiscono presso le sedi della scuola: di solito non sono previsti infatti stage in aziende esterne perché, al termine del percorso didattico, l’allievo è già formato al mondo del lavoro.



Quanti sbocchi sul mondo del lavoro

L’offerta formativa di Airone P.G. è legata a doppio filo con il mondo dell’industria: i corsi sono costantemente aggiornati per rimanere al passo con le tecniche più moderne e coprono la formazione di operatori, coordinatori e ispettori della saldatura. Chi vi partecipa sa che, una volta terminato il ciclo didattico, avrà acquisito una competenza richiesta dal mercato e spendibile da subito al punto che, spesso, sono proprio le industrie del territorio che si rivolgono in prima battuta alla scuola per assumere personale.

Allo stesso tempo sono numerose le collaborazioni di Airone PG con le agenzie per il lavoro. Nell’ambito della formazione finanziata, inoltre, è iscritta alla sezione A degli Enti di Formazione idonei ad operare con Forma.temp, il fondo per la formazione dei lavoratori in somministrazione. Le attività si svolgono sotto la vigilanza dell'Agenzia Nazionale per le Politiche Attive del Lavoro (ANPAL) e sono finanziate con il contributo pari al 4% delle retribuzioni lorde corrisposte ai lavoratori somministrati, a carico delle Agenzie per il Lavoro.

I percorsi formativi della scuola Airone P.G. comunque non sono rivolti soltanto a chi è in cerca di occupazione, ma anche a chi già opera all’interno di aziende del settore che attraverso la formazione di Airone vedono accresciuta e certificata la propria abilità, garantendo la propria professionalità all’azienda stessa.

L’azienda, tramite tali percorsi di specializzazione e certificazione dei propri saldatori e tecnici di saldatura, accresce la propria possibilità sul mercato del lavoro.

Per saperne di più sui corsi attualmente disponibili visita il sito www.aironepg.it



© RIPRODUZIONE RISERVATA