Dal 5 luglio cambiamenti per tutti i segni zodiacali: Marte in Toro porta concretezza, poi fine mese d'amore

Ariete

Giove nel segno ti fa affrontare con entusiasmo anche le difficoltà. Sei fortunato e te ne accorgi. Punta su quel tuo atteggiamento giocoso che rende tutto più piacevole. I primi giorni di luglio sono più difficili, evita di metterti troppo sotto pressione. Dal 5 in poi con Marte in Toro inizia un periodo di maggiore stabilità.

Toro

Proprio oggi Venere cambia segno ed entra nei Gemelli. Affronti il mese con una leggerezza insolita. Sei disponibile, curioso, desideroso di moltiplicare le relazioni. I giorni passano e senti crescere dentro di te una sorta di euforia che ti getta tra le braccia dell’amore. Dal 5 sei più concreto e inizierai nuove attività.

Gemelli

Il mese inizia in maniera vivace, da oggi ospiti Venere che mette a tua disposizione i segreti della seduzione che ti rendono irresistibile. Vita sociale intensa, colpi di fortuna, ti senti vincente e sai giocare le carte giuste. Dal 5 qualcosa cambia, hai meno fretta e pensi più a divertirti. Ma l’amore resta in primo piano.

Cancro

Un periodo in cui il lavoro ti chiede tanto, ma ti dà anche belle soddisfazioni. Cogli le occasioni per farti avanti, il successo è dietro l’angolo. Dal 5 sei meno sotto pressione e diventa anche più facile trovare gli alleati giusti. Il 18 Venere entrerà nel tuo segno e avrai forse più tempo per goderti i frutti dell’amore.

Leone

Continui a gioire di una configurazione molto propizia, che ti incita a goderti la vita e ad approfittare dei colpi di fortuna che ti favoriscono. Fino al 4 goditi quel surplus di energia e combattività che ti rende più veloce e concreto. Poi inizia una fase più impegnativa sul lavoro, in cui sarai un po’ messo alla prova.

Vergine

In questi giorni ti scopri più seduttivo e ti è più facile ottenere quello che desideri, non solo sul lavoro. Dal 5 disponi di maggiore energia e potrai affrontare le cose in maniera più concreta e risolutiva. Inizierai forse a elaborare progetti che coinvolgono alcuni amici. Hai voglia di condividere e di stare con chi ami.

Bilancia

Per te è un periodo decisamente fortunato, con il pianeta dell’amore che proprio da oggi sembra venire incontro ai tuoi desideri. È proprio il momento ideale per fare un viaggio in buona compagnia! Dal 5 si abbassa la tensione e ci saranno novità stimolanti in campo professionale, approfittane anche per fare nuovi incontri.

Scorpione

Il 5 l’ingresso di Marte in Toro per te segna l’inizio di un periodo impegnativo, in cui hai la sensazione di doverti battere per dimostrare qualcosa. Ma fortunatamente Mercurio ti sostiene e ti evita inutili polemiche. Perché non partire per un bel viaggio? Approfitta delle correnti positive che ti sostengono nel lavoro.

Sagittario

Con Giove e Marte in trigone per te è decisamente un periodo non solo fortunato ma anche vivace e gradevole. Hai energia da vendere, anche se dal 5 diminuisce un po’ questo fervore eccessivo e ti concentri meglio. Buon periodo anche per le compravendite. Da qui al 20 sono favoriti gli incontri romantici ma anche i contratti.

Capricorno

Ottimo periodo per il lavoro, le cose scorrono fluide e con piccole occasioni fortunate. La famiglia ti reclama, a meno che non si tratti di progetti e migliorie che riguardano la casa in cui abiti. Dal 5 molte cose diventano più facili, si attenuano eventuali tensioni e conosci nuove persone con cui può nascere qualcosa.

Acquario

Proprio in questi giorni inizia a soffiare nella tua vita una brezza che porta divertimento e svago, che ti rende disponibile e aperto agli incontri, non solo sentimentali. Dal 5 sul lavoro c’è più collaborazione, tutto diventa più agile e la comunicazione migliora. Anche la salute beneficia di questa configurazione positiva.

Pesci

In questo periodo lascia la priorità a quello che riguarda la famiglia e la casa, settore nel quale avrai belle gratificazioni e troverai tutte le soluzioni che cerchi senza che questo richieda scontri. A partire dal 5 luglio, passano in primo piano le relazioni, la vita affettiva e sociale. Arriva il momento di divertirti.

