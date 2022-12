Pelle luminosa, occhi languidi, labbra lucide. Con le feste natalizie, quando tutto si accende di magia, l’imperativo è uno solo, quello di brillare, e se non lo si vuol fare con gli abiti ci si può sbizzarrire con il make up, sfoggiando palpebre vestite a festa, sguardi ipnotici e sfavillanti e bocche da baciare. L’ispirazione, come sempre, arriva dalle più famose, che in questi mesi di red carpet hanno fatto sognare con look davvero cool e scintillanti da esaltare anche gli incarnati più spenti. Ecco quindi palette gioiello dall’effetto shimmer, ombretti in versione mono dai bagliori metallici, e eyeliner con cascate di glitter per osare durante i party natalizi ma anche a cena con i parenti.

IL PRIMO PASSO

In primis bisogna puntare sulla pelle. Solo un incarnato dall’aspetto sano, levigato e luminoso può valorizzare un maquillage più strutturato. La necessità primaria è quella di puntare su texture per la base che correggano le piccole imperfezioni e le occhiaie senza opacizzare e coprire troppo, come fa Teint Idôle Ultra Wear Care & Glow di Lancôme (49 euro), il fondotinta dalla nuova formula ad azione idratante a lunga tenuta che dà alla pelle luminosità immediata. Per dare lucentezza una cipria da stendere sul volto, perfetta la Go–Clutch di Valentino Beauty (220 euro), in edizione limitata, che illumina la pelle grazie alla tecnologia Light-Lasting. A questo punto si può procedere con un blush sulle gote, che si fonde perfettamente con la pelle, come il Blush De Beauté di Gucci Beauty (55 euro), e ne intensifica il colore, per passare infine all’uso dell’illuminante su quei punti del volto in cui si riflette la luce: dorso del naso, zigomi, arco di cupido. Clé de Peau propone The Luminizing Face Enhancer (100 euro), una lussuosa polvere illuminante ispirata alla brillantezza di una preziosa pietra Opale che illumina a 360° ed esalta la bellezza di ogni espressione del viso. Una volta applicata, proietta una luce iridescente che sembra irradiarsi dall’interno, e regala una bellezza straordinaria da ogni angolazione.

ISPIRAZIONE HOLLYWOOD

Dopodiché si passa allo sguardo. Puntare su tonalità super luminose giocando con l’effetto tono su tono o osare con ombretti metal effetto bagnato nei toni dell’ametista, del blu notte, del verde smeraldo e del rame. Questi colori vibranti sono ideali per truccare gli occhi e creare un look da festa glamour di ispirazione anni ’70. Per definire meglio la palpebra per prima cosa si deve sfumare con la matita, meglio se di un tono caldo come il marrone, per poi passare a lavorare sull’ombreggiatura con un ombretto fluido a lunga tenuta, luminoso e facilissimo da applicare come l’Ombre Éclat Liquide n. 01 di Sisley (43,50 euro). L’ispirazione viene da Hollywood, da Taylor Swift, che agli ultimi American Music Awards ha messo in risalto le sue iridi chiare con riflessi shiny ramati e dorati a cui ha abbinato un paio di labbra rosso fuoco, e da Rita Ora, con le sue palpebre colorate di marrone e polvere di stelle. Coloro che amano il glitter si possono sbizzarrire con le pagliuzze oleografiche. Basta aggiungere un gloss trasparente prima di aggiungere i micro glitter. Astra Make Up propone Virtual Cult, una palette occhi, in vendita a 10,90 euro, formata da sfavillanti glitter pressati che, come pixel, sono in grado di costruire look tridimensionali ed elaborati, per un risultato pieno e coprente. Un tipo di trucco che piace a Kate Moss, ritratta con un ombretto ultra pigmentato nei toni del verde, e a Cara Delenvigne che ha cercato un cat eye dorato con una cascata di glitter gold che disegna e allunga l’occhio della modella. A completare lo sguardo magnetico mascara nero a profusione che aggiunge intensità e volume alle ciglia come con il Passioneyes Intense Volume Mascara col. Nero Sicilia di Dolce & Gabbana (44 euro), e sopracciglia pettinate, meglio ancora se con si riesce a riprodurre l’effetto laminazione.

OSARE SÌ MA COME?

E la bocca? Per le labbra è fondamentale assecondare i propri colori, la propria carnagione e puntare sul tono su tono. Si può osare con i tanti rossetti metallici e poco pigmentati che saranno tanto in voga la prossima primavera, andare sul classico rouge o cavalcare la tendenza che vuole un ritorno alle nuances degli anni Novanta, con i gloss protagonisti a creare un effetto fresco e leggero. Shiseido propone a tal proposito lo Shimmer Gel Gloss (26 euro), un lucidalabbra trasparente e leggermente colorato effetto specchio. Chi vuol vedere brillare tutto il viso, per rifinire il maquillage può scegliere il Gel Gloss di Guerlain (35 euro), un prodotto multiuso dalla texture trasparente, brillante e vellutata, con delicate sfumature perlate e oro rosa che può essere applicato come top coat su occhi, zigomi, labbra