Sguardi da star, il segreto è nelle sopracciglia: ecco come essere magnetici come Miriam Leone

Se è vero che la bellezza sta nello sguardo lo è altrettanto che, al giorno d’oggi, le sopracciglia abbiano assunto un ruolo da protagoniste. Non stupisce il boom che ha avuto la cura dell’arcata sopraccigliare, che con il tempo è andata oltre all’essere pettinata e truccata. Basti pensare che solo nel Regno Unito il giro d’affari si stima sia di 20 milioni sterline all’anno e che nell’ultimo anno ogni donna abbia speso in media circa 200 sterline, circa 227 euro, in trattamenti. Perché le sopracciglia vanno curate, anche per preservare la loro funzione primaria, ovvero quella di proteggere gli occhi. Una cosa però è certa: dimentichiamo le linee super sottili e le ali di gabbiano spennacchiate. Grazie a Cara Delevingne, Lily Collins, Dua Lipa, Elodie e Rocìo Morales - ma le ultime che hanno fatto parlare di sé sono state Miriam Leone, che veniva derisa con il soprannome di “Elio” quando era piccola ed Eugenia Suarez, la China, modella argentina balzata agli onori della cronaca per un presunto love affair con Icardi - , ora le linee sono definite, folte e naturali. Dietro questo effetto nature, però, ci sono trattamenti specifici. Il più noto è sicuramente il microblading, un trucco semipermanente che grazie a un inchiostro speciale aiuta a correggere le sopracciglia e renderle più folte, perfetto soprattutto per coloro che si son fatte prendere la mano con la depilazione e non hanno visto poi ricrescere l’arcata in modo regolare ed omogeneo. Meno invasivo ed efficace c’è l’eyebrows building, una vera e propria ricostruzione a base di keratina, in grado di donare corpo, volume, lucentezza e colore a tutti i tipi di sopracciglia, anche le più indisciplinate.

TRATTAMENTI

Tra i trattamenti più in voga, anche per il valore curativo, il fitonutrimento, un concentrato-ricostruttore biologico naturale che permette il restauro completo di ciglia e sopracciglia, ha spopolato tra quarantenni e over 50. Fornisce nutrimento, idratazione e lucentezza, penetrando a fondo nella struttura del pelo. In assoluto, il più richiesto dalle donne, praticamente di ogni età, è la laminazione, che pettina temporaneamente le sopracciglia verso l’alto per circa un mese, andando ad intervenire su tutta la lunghezza del pelo, stirandolo ed allungandolo donadogli un finish lucido. Una variante fai da te - un fenomeno virale su TikTok - oggi è rappresentata dalle le soap brows, ovvero le sopracciglia pettinate all’insù con l’uso di gel specifico o un po’ di sapone. Tra i trend ce ne sono, poi, due agli antipodi: le Boy Brows, queste sopracciglia molto naturali e dallo stile maschile, spesse e folte, e quelle ispirate alle bellezze asiatiche, che protendono verso l’altro, con una forma che sembra quasi sollevare l’occhio e stirarlo quasi per ricreare la tipica forma a mandorla. Oltre i trattamenti e le forme date da professionisti della bellezza, ogni donna dovrebbe avere con sé un kit composto da matite e pennarelli di precisione per delineare e riempire, ma anche mascara effetto gel per pettinare e fissare. Chanel con la sua Palette Sourcils (52 €) ha creato un cofanetto versione borsetta, ideale per avere eyebrows sempre impeccabili. È composto da una pinzetta per epilare, uno spazzolino per pettinare le sopracciglia, un duo di tinte e un pennello applicatore per colorarle e strutturare lo sguardo. Dior ha ideato una matita con mina triangolare e pennello kabuki (29 €) che unisce tratto preciso e riempimento impeccabile, il comfort di una texture in crema alla precisione di una cera. Fissa, rinforza e pettina Lash&Brow Mascara di Debby (4,70 €), grazie alla sua formula con Olio di Cocco e alla texture in gel ultra-leggera e trasparente.

Ma ecco altri consigli per avere sopracciglia davvero perfette

GEISHA BROWS CREMA GEL SOPRACCIGLIA

Astra Una crema gel ideata per scolpire, riempire e fissare le sopracciglia, proprio come quelle di una geisha. Grazie alla sua texture waterproof, ricca e modulabile, si può ottenere un look più naturale o più intenso che dura tutto il giorno. Il pennello angolato e preciso, si trasforma in full size per maggior controllo e facilità nell’applicazione (5,90€)

PIXI BROW POWDER PALETTE

Powder Palette Palette composta da 6 diverse tonalità per realizzare sopracciglia perfette, definite e setose. Il pennello a doppio applicatore consente un’applicazione precisa, piena e naturale. Un must have per tenerle sempre in ordine al costo di 18,94€.

BOMB BROWS MICROSHADE PENCIL HUDA

Con la sua punta ultra sottile da 0,9 mm, questa matita per sopracciglia ricca di pigmenti e arricchita con una miscela di vitamina E, olio di ricino e di cocco (17 €) definisce, modella e riempie le sopracciglia con precisione per una resa impeccabile, degna del microblading.

THE GREAT BROW

Sopracciglia perfette tutti i giorni, tutto il giorno, grazie al kit sopracciglia The Geat Brow Basics di Benefit Cosmetics, composto da mascara volumizzante, e due matite di precisione, una waterproof a lunga durata e l'altra per definire e riempire all'istante. Disponibile in 6 colorazioni. (46,00€)

