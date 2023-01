Paola Egonu è nata il 18 dicembre 1998 a Cittadella.

Il suo tema è caratterizzato da una forte prevalenza del Sagittario, nel quale oltre al Sole troviamo la Luna, Mercurio e Plutone. Segno di fuoco, è caratterizzato dall’energia con cui affronta la vita e dalla passione che, come una fiamma, lo porta a viverla con intensità. Il fuoco esiste solamente quando arde: sfida, spirito di conquista, bisogno quasi vitale di superare un ostacolo o raggiungere un obiettivo. Per questo Paola ha bisogno di azione, di una competizione che alimenti la sua energia. Trasformazione e costante desiderio di superarsi sono la sua modalità di espressione. Il fuoco del Sagittario è legato al movimento, nel corpo governa i muscoli. Segno doppio, a seconda delle fasi della vita può prevalere l’aspetto più convenzionale e “di squadra”, che la conduce a fare il massimo per adeguarsi a una dimensione collettiva, o può invece prendere il sopravvento il lato anticonformista e indipendente, che si ribella agli schemi e li scavalca, puntando a mete sempre più inarrivabili. Sole e Luna congiunti sottolineano ancora una volta il lato doppio, quasi androgino, della sua personalità. Ritroviamo un’ambivalenza analoga nel quadrato tra Venere e Marte: a livello sentimentale, nel classico gioco delle parti, il lato maschile e quello femminile rivaleggiano. La passionalità di Paola non le permetterà di lasciarsi incasellare, non a caso spiazza l’opinione pubblica dichiarandosi legata prima a una donna e poi a un uomo. La sua natura focosa e impetuosa è rafforzata dal quadrato tra i due luminari e Giove, che le fa inseguire con convinzione il successo e la porta alla notorietà.

Esuberante ed entusiasta, Paola affronta la vita con grande ottimismo, sospinta da una vitalità irrefrenabile e coinvolgente. La presenza di Plutone nel segno mette a sua disposizione una vitalità inesauribile che la rende capace di rigenerarsi e rinnovare anche la propria immagine. L’astro le conferisce un notevole fascino personale e un alone di magnetismo. Le insegna a rinascere dalle sconfitte, a fare delle crisi occasioni per trasformarsi e ripartire. Ha molti talenti, uno di questi è lo spettacolo. Da qui a metà maggio, Giove in trigone ai pianeti in Sagittario le promette mesi di gande successo e notorietà. Sarà interessante vedere cosa emergerà nel corso della partecipazione al Festival di Sanremo, che le offre l’opportunità di sorprenderci tutti.