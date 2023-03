Nel cielo di Larissa Iapichino, figlia di Fiona May e campionessa di salto in lungo, prevale su tutto l’elemento acqua, che mette al primissimo piano le emozioni e la porta a vivere ogni cosa con un intenso coinvolgimento personale. L’acqua esalta la sensibilità e l’immaginazione, creando un universo interiore di grande ricchezza. L’acqua del suo tema è quella sorgiva e irruente dei torrenti e dei fiumi, capace di abbattere e superare ogni barriera per farsi strada.

La forza dirompente di questo elemento si rivela quando è ostacolato o canalizzato da qualcosa che ne riduce la libertà di azione, concentrandola in un’unica direzione. Una disciplina sportiva può costituire la chiave giusta per mettere in valore queste potenzialità, proprio grazie ai limiti e ai paletti entro i quali concentra i propri sforzi. Segno sentimentale e nostalgico, il Cancro è molto legato alla famiglia e alla figura materna: Larissa ne raccoglie e porta avanti la sfida, facendone una tradizione e un elemento identitario. In Cancro Larissa ha una stretta congiunzione di Sole, Mercurio e Giove, cui si aggiunge Marte in Leone. Il folto drappello di pianeti è dominato da Giove e Marte, che uniti annunciano sfide e successi importanti. All’impeto orgoglioso di Marte in Leone si aggiunge l’euforica fiducia di Giove in Cancro, che la sospinge verso mete sempre più ambiziose. Spronata dal desiderio di vincere, ha qualcosa di gioioso nel modo di affrontare le sfide che si propone. La sua energia fisica è esaltata dalla configurazione, che la induce a superare sistematicamente sé stessa senza mai accontentarsi e sedersi sugli allori. Il lato puro del Cancro le consente di affrontare le competizioni divertendosi, con la stessa determinazione assoluta di un bambino che gioca. Il quinconce di Urano rafforza il desiderio di libertà, facendo del suo lato ribelle e indomito un ulteriore pungolo. La Luna nello Scorpione inserisce un elemento di ostinata passione, che se possibile rende ancora più viscerale la sua implicazione nelle cose. Non si accontenta mai ed è sempre pronta a rimettersi in questione, attingendo alla fonte dell’istintività le energie di cui ha bisogno. Il quadrato con Nettuno alimenta i sogni, spingendola a inseguire l’impossibile. A partire da metà maggio l’ingresso di Giove nel Toro le offre per un intero anno nuove opportunità che alimentano il desiderio di superarsi. Ma il suo momento d’oro lo vedremo alla fine del 2025.

