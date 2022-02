L'Oroscopo di Luca: «Pesci questo è il tuo tempo, novità per il Leone. Sagittario, un pieno di energie»

ARIETE

Marte e Venere sono in Capricorno: fino al 6 marzo la vita professionale richiederà più impegno, ma è una sfida che ti darà anche soddisfazioni. I primi giorni del mese avranno qualcosa di catartico. Proprio in quegli stessi giorni, la sessualità prenderà più spazio. Gradevole la vita sociale. Goditi l’insolita serenità.

TORO

Una certa elettricità nell’aria, specie fino a inizio marzo, sembra favorire nuove idee in campo professionale. Sei ben protetta e determinata a portare avanti le tue iniziative. Dopo il 6 marzo le tue ambizioni ti inducono a proporti nuovi obiettivi che saranno sicuramente impegnativi. Intorno al 20 marzo evita di strafare.

GEMELLI

Per te le cose diventano più facili a partire dal 6 marzo, quando potrai contare su una maggiore coerenza interna e una visione limpida della situazione. Poi col passare dei giorni aumenterai l’impegno e la posta in gioco, cercando di accelerare e avvicinare le tappe. Ma non sovraccaricarti di impegni, il troppo stroppia.

CANCRO

Fino al 6 marzo puoi contare su incontri e collaborazioni particolarmente stimolanti. La vita di coppia è intensa e coinvolgente. Dal 9 marzo migliora la comunicazione e potrai approfittare di un vento sempre più favorevole, che gonfia le tue vele e ti trasporta senza richiedere sforzi. È il momento di pensare in grande.

LEONE

Dal 6 marzo il carico di lavoro si riduce, poi riceverai nuove proposte e farai incontri stimolanti, anche di tipo affettivo. Attenta a non chiederti troppo, hai bisogno di calibrare le energie, in questo periodo non sempre riesci a misurarle. Dal 15 ti aspetta un’altra prova, invece di irrigidirti apriti alla collaborazione.

VERGINE

È un periodo vivace e pieno di incontri, proposte e occasioni molto fortunate che cadono quasi dal cielo. Intorno al 1° marzo c’è un passaggio delicato, qualcosa potrebbe azionare il pedale del freno. Dal 6 marzo in poi, il lavoro si intensifica, dal 9 aspettati una proposta molto interessante che ti apre nuovi orizzonti.

BILANCIA

Molte cose si sciolgono da sole a partire dal 6 marzo, ritrovi la tua leggerezza e un aspetto giocoso. Fa poi capolino la tua propensione ai flirt, difficile resistere ai corteggiamenti che sai tessere quando il tuo cuore prende il sopravvento. Dopo il 10 anche il lavoro ti reclama, ma sarà piacevole lasciarti coinvolgere.

SCORPIONE

Goditi gli astri quasi tutti favorevoli fino al 6 marzo, poi qualcosa inizia a complicarsi, specie in famiglia. Ma già dal 9 la situazione si sblocca e ridiventa più facile capirsi. Ci sono bellissime opportunità per te, ne stai approfittando? Disponi di un capitale di fiducia ed entusiasmo che merita di essere investito!

SAGITTARIO

Sei pieno di energie e voglia di fare, forse gli obiettivi da raggiungere ancora non sono del tutto chiari. Giove, Sole e Nettuno in quadrato ti incitano a vedere le cose in grande, a non mettere limiti ai sogni. Intorno al 1° marzo qualche incomprensione sul lavoro, dal 6 sarà facile seguire la rotta nella direzione giusta.

CAPRICORNO

Ancora fino al 6 marzo goditi la presenza di Marte e Venere congiunti nel tuo segno, specie i primissimi giorni del mese potrebbero regalarti un’esperienza davvero particolare. Dal 9 in poi si moltiplicano gli alleati su cui contare, hai tanta gente attorno e l’euforia è contagiosa. La fortuna è accanto a te, cosa le chiedi?

ACQUARIO

Fino al 6 marzo sei preso da una serie di preoccupazioni di cui non hai gran voglia di parlare. Poi il vento gira e scopri di avere in mano tante carte da giocare. Superato lo scoglio improvviso del 2 marzo, che ti mette davanti a un aut aut un po’ drastico, il resto del mese, pur se con qualche tuono, fila abbastanza liscio.

PESCI

È il tuo mese, circondata da attenzioni planetarie, approfittane fino al 6 marzo per mettere a fuoco e lanciare i tuoi progetti. Sono davvero tante le opportunità da cogliere al volo, sarà difficile scegliere. Dal 9 acquisti lucidità e riesci a mettere più ordine tra le tue idee, cosa non facile in un clima così euforico.

