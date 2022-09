Sofia Raffaeli è nata il 19 gennaio 2004 a Chiaravalle (AN). È Capricorno e ha la Luna in Sagittario.

C’è molta terra nel tema natale di Sofia, questo significa che il suo approccio passa attraverso un processo di impegno quotidiano lento e meticoloso. Ostinazione, tenacia e caparbietà sono tutti valori associati al suo segno, il Capricorno, qualità che sicuramente hanno aiutato Sofia a forgiare quella disciplina indispensabile per raggiungere traguardi come i suoi. Il Capricorno trae la propria forza dalla rinuncia e da una costante sfida con sé stesso. Impara da molto giovane a trasformare la frustrazione in un pungolo che non gli consente cedimenti e lo proietta in avanti. Il segno coltiva ambizioni professionali elevate e difficilmente demorde dagli obiettivi che si prefigge: rigore e precisione sono le chiavi di cui si serve per farsi aprire le porte. Il quadrato tra il Sole e Marte la rende combattiva e dinamica, accentuando l’atteggiamento di sfida, il desiderio di andare oltre i limiti e battersi con passione. La Luna è nel segno di fuoco del Sagittario, legato all’attività fisica, ai muscoli, al superamento dei limiti.

L’energia è al servizio di un ideale, di un traguardo da raggiungere. Passione, spirito di avventura e slancio sono le parole d’ordine legate a questo segno. La Luna è congiunta a Mercurio e a Plutone: qualcosa spinge Sofia a conquistare nuovi territori, a non accontentarsi mai, a proporsi di volta in volta un rinnovamento costante e inarrestabile. La sua è una vitalità possente, in continua trasformazione. La congiunzione tra la Luna e Plutone le mette a disposizione un’energia atomica. Proprio quell’energia che Plutone le offre proprio quest’anno per successi quasi miracolosi, ora che è congiunto al suo Sole. Abbiamo poi Mercurio, sinonimo di movimento e libertà, di agilità e leggerezza. L’opposizione tra Mercurio e Saturno contrappone movimento e controllo, leggerezza e gravità, facendo del dialogo tra questi due aspetti polari l’asse che struttura il tema natale. Questa contraddizione trova la sua chiave di volta nella congiunzione di Venere e Urano nei Pesci. Armonia e grazia si uniscono al senso del ritmo e all’originalità. Ed è grazie a questa configurazione che Sofia trasforma la frustrazione in una libertà che ha qualcosa di magico e meraviglioso. Ma per Sofia le medaglie non sono finite, nuovi exploits sono in arrivo per la primavera del prossimo anno, quando Giove transiterà sul suo Marte e a sua volta Saturno arriverà in congiunzione con Urano.